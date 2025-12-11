El hijo menor de Donald Trump. Barron Trump, habría hablado con el acusado de violación Andrew Tate sobre las acusaciones penales contra el influencer, e incluso habría recibido consejos sobre citas de uno de los socios del polémico británico.

Trump y Tate coincidieron en que la causa penal contra el influencer en Rumanía, en la que se le acusaba de tráfico de personas y violación, era un aparente intento de silenciarlo, según el informe.

Justin Waller, amigo de Tate, afirmó al periódico The New York Times que había escuchado la llamada telefónica del par, y que él había sido quien había aconsejado a Barron sobre citas.

Waller también dijo que había asistido a una glamurosa cena en Mar-a-Lago, Florida, EE. UU., organizada por Barron, para que el vástago de Trump pudiera conectar con personas influyentes para la campaña presidencial de su padre en 2024.

Más tarde, Barron entrenó a su padre en el arte del podcasting, aconsejando al presidente que apareciera en pódcasts como The Joe Rogan Experience, para aprovechar su amplia audiencia, mayoritariamente masculina.

open image in gallery Barron Trump habría hablado con Andrew Tate sobre los cargos penales del influencer y habría recibido consejos sobre citas del socio de Tate ( AFP via Getty Images )

“Barron ha estado muy involucrado en la selección o recomendación de varios de los pódcasts que deberíamos hacer”, dijo durante la campaña Jason Miller, asesor de Trump.

“Debo decir que me quito el sombrero ante el joven. Cada una de sus recomendaciones se ha convertido en un éxito de audiencia absoluto que ha roto Internet. Ha hecho un gran trabajo”, agregó.

Con la familia Trump de nuevo en el poder, Waller declaró al New York Times (NYT) que Tate se había convertido en un “hermano mayor” para Barron, y que este a su vez era un “tercer hermano” para Andrew y Tristan Tate.

Sin embargo, la conexión de la familia Trump con los hermanos Tate se remonta a 2016, cuando Andrew fue despedido de la versión británica de Gran Hermano.

Tate fue expulsado del programa británico después de que un periódico sensacionalista obtuviera un video en el que se le veía golpeando a una mujer con un cinturón. Tanto él como la mujer implicada afirmaron que el acto había sido consentido.

En medio de la consiguiente tormenta mediática, a Donald Trump jr. le gustó un tuit de apoyo a Tate, según el NYT, y le invitó a la Torre Trump en 2017.

A partir de ahí, su relación supuestamente creció.

“Seguimos enviándonos correos electrónicos cada dos días”, dijo Tate en el pódcast The Unc Hour un año después.

open image in gallery Los hermanos Tate han sido acusados de violación y trata de seres humanos en Rumanía y el Reino Unido, acusaciones que ambos niegan ( AFP via Getty Images )

Más tarde, Andrew Tate reveló a la prensa que había hablado con Barron poco después de que un tirador intentara asesinar a Donald Trump en el verano de 2024.

“Estoy muy unido a la familia Trump”, dijo entonces, según el NYT, y añadió: “Estoy deseando, una vez que sea libre, estar con Donald Trump en persona y recordarle que es un campeón a prueba de balas”.

Los hermanos Tate se enfrentan a 21 cargos, entre ellos violación, lesiones corporales reales y trata de seres humanos en el Reino Unido; cargos de trata de personas en forma continuada, violación y formación de una banda organizada para explotar sexualmente a mujeres en Rumanía, y una investigación criminal en EE. UU.

Siguen negando todos los cargos.

El funcionario de Trump Richard Grenell se reunió con funcionarios rumanos sobre los casos de los Tate en dos ocasiones, de acuerdo con el NYT.

Grenell afirmó posteriormente que no se había producido ninguna “conversación sustantiva” para forzar la liberación de los hermanos Tate, según The Financial Times.

Finalmente, las autoridades rumanas levantaron la prohibición de viajar impuesta a los hermanos, permitiéndoles regresar a sus residencias en EE. UU. y Dubái.

open image in gallery Los consejos de Barron Trump habrían ayudado a su padre a obtener una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de 2024 ( Getty )

“Me han dicho que la Administración Trump está al tanto de todo”, escribió Tate en un mensaje de texto, visto por el NYT. Continuó: “Me han dicho que estaré libre pronto, pero Trump necesita verme en Miami”.

Tate dijo al NYT que el informe era una “noticia falsa”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello