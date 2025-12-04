Video muestra el momento en que los agentes de ICE acorralan a la madre del sobrino de Karoline Leavitt

Nuevas imágenes muestran el impactante momento en que una mujer de Brasil (cuyo hijo es sobrino de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt) es interceptada en el camino por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía al colegio.

El abogado de Bruna Caroline Ferreira calificó el estremecedor video de la detención, obtenido por TMZ, como una “atrocidad inconstitucional”. El caso recibió una amplia cobertura mediática dada la constante promoción, y justificación, por parte de Leavitt de las agresivas políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Ferreira, originaria de Brasil, fue captada en cámara mientras salía en coche de su residencia en Revere (Massachusetts) alrededor de las 12:30 p. m. del 12 de noviembre.

Un grupo de cinco vehículos sin matrícula le impiden el paso y la obligan a detenerse. Entonces, los agentes de ICE salen de sus coches y se acercan al vehículo de Ferreira antes de exigirle que se baje. A continuación, la esposan y la suben a la camioneta de un agente.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Ferreira entró en Estados Unidos con una visa de turista B2 que la obligaba a salir antes del 6 de junio de 1999.

open image in gallery Una mujer que comparte un hijo con el hermano de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida por agentes de ICE y está en proceso de ser deportada ( Win McNamee/Getty Images )

El departamento agregó al medio que la mujer era una “delincuente extranjera ilegal procedente de Brasil” y que supuestamente había sido detenida por agresión.

Actualmente se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento del ICE del sur de Luisiana y está a la espera de ser deportada.

Según TMZ, el sobrino de Leavitt (hijo de Ferreira) vive en New Hampshire con su padre, Michael Leavitt. Supuestamente, la portavoz de la Casa Blanca lleva años sin hablar con Ferreira, informó el medio.

Un abogado que representa a Ferreira, Todd Pomerleau, comentó a TMZ que vio el video de la detención de su cliente y lo describió como una “atrocidad inconstitucional”.

“Es una atrocidad selectiva e inconstitucional. Una madre soltera y dueña de dos negocios, que simplemente estaba esperando su tarjeta de residencia permanente —como decenas de miles de otras personas— ahora se encuentra en una prisión con fines de lucro en Luisiana despojada de su hijo justo antes de las fiestas”, indicó Todd Pomerleau, un abogado que representa a Ferriera, a TMZ.

Jeffrey Rubin, otro abogado que representa a Ferreira, afirmó a WBZ News que ella era miembro del programa de soñadores en virtud de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Este mismo Gobierno que la protegió y le proporcionó un camino hacia la ciudadanía optó por abusar de los poderes que se le cofiaron y embarcarse en una cruel e inhumana deportación masiva aleatoria que ahora captura a un familiar de alguien del círculo íntimo de la Casa Blanca”, escribió en un comunicado.

open image in gallery Bruna Ferreira, de 33 años, es la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Fue detenida por agentes federales y permanece bajo custodia de ICE mientras la administración de Trump amenaza con expulsarla del país ( GoFundMe/Graziela Dos Santos Rodrigues )

Pomerleau informó que Ferreira llegó a EE. UU. cuando tenía 6 años, y que ella y el hermano de Karoline Leavitt, Michael, tenían planes de boda y habían tenido un hijo juntos antes del fin de su relación.

Cuando se le preguntó por su expareja, Michael Leavitt manifestó a WBZ News que estaba centrado únicamente en su hijo.

“Mi única preocupación ha sido siempre la seguridad, el bienestar y la privacidad de mi hijo”, declaró.

Pomerleau también aseguró a TMZ que no había reencores entre la familia de Leavitt y la de Ferreira.

“Bruna no tenía ningún problema con la familia Leavitt. Karoline es la madrina de su hijo, elegida antes que su propia hermana, y Michael es un padre muy bueno”, argumentó. Y agregó: “Bruna se dirigía a recoger a su hijo Michael Jr. después del colegio, como hacía varios días a la semana. Vivió con ella hasta la guardería, pero ahora espera el cálido abrazo de su madre”.