Los usuarios de las redes sociales acusaron a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca de EE. UU., Karoline Leavitt, de utilizar filtros y herramientas de retoque para que su esposo, 32 años mayor que ella, pareciera más joven en su reciente publicación de Instagram.

Desde que se convirtió en portavoz del Gobierno de Trump, Leavitt, de 28 años, se ha enfrentado al escrutinio por su relación con Nicholas Riccio, de 60 años. Ambos se comprometieron a finales de 2023, tuvieron un hijo llamado Niko en julio de 2024 y se casaron en enero de 2025.

El domingo, llovieron las reacciones después de que Leavitt publicara una foto en la que aparecía junto a Riccio posando con su hijo de un año en la celebración de Halloween de la Casa Blanca. Los comentaristas se preguntaban si Leavitt había utilizado herramientas para que su esposo pareciera más joven.

“Karoline, es una foto genial, pero mis amigos se han dado cuenta de algo: el tipo de la izquierda parece que solo tiene la cara editada. Sus manos parecen de más de 60 años. ¿Qué ocurrió?”, escribió una persona en los comentarios de Instagram.

Otro comentarista señaló un detalle similar: “Las manos de viejo te delatan, Karoline. La cara de tu marido no coincide con sus manos”.

En Internet, Karoline Leavitt ha sido objeto de burlas por casarse con un hombre tres décadas mayor que ella. Ahora se la critica por publicar una supuesta foto “photoshopeada” de él ( AFP via Getty Images )

“Hombre, ese filtro alisador está trabajando horas extra en la frente de su viejo”, comentó otro usuario de Instagram.

“Anuncio de Adobe para Photoshop”, bromeó una persona en las redes sociales.

“Photoshopeando a tu esposo para ganarle a los liberales”, escribió la fotógrafa Pat Ozols.

Aunque la foto parecía haber sido editada por razones de iluminación y color, no era inmediatamente evidente que Leavitt hubiera utilizado Photoshop, FaceTune u otras aplicaciones de mejora de la apariencia para hacer que su marido pareciera más joven.

El aspecto facial de Riccio en las fotos de la prensa, tomadas por Getty Images en la celebración de Halloween en la Casa Blanca, es casi idéntico al de la foto que publicó Leavitt. Aunque las fotos de las agencias noticias contienen más detalles de la piel, no parece que se haya alterado su forma facial.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Leavitt ha mantenido su relación con Riccio en un ámbito relativamente privado, publicando ocasionalmente fotos de él en sus redes sociales y hablando poco de él en entrevistas. Dentro de la información que sí ha dado, ha calificado su historia de amor de “muy atípica”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró en febrero, en diálogo con el programa The Megyn Kelly Show, que ella y Riccio se habían conocido en una cena en New Hampshire cuando Leavitt era candidata al Congreso de EE. UU. Leavitt afirma que le daba reparo salir con un hombre mucho mayor que ella, pero que se enamoraron.

“Es mi mayor apoyo, mi mejor amigo, mi roca”, dijo Leavitt de su esposo.

Traducción de Sara Pignatiello