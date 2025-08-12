Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, declaró al presidente Donald Trump como “el criminal más notorio” de Washington D. C. en una serie de publicaciones en la red social X, propiedad de Musk.

En respuesta a preguntas de usuarios el domingo y el lunes sobre la delincuencia en la capital de Estados Unidos, Grok afirmó varias veces que las 34 condenas por delitos graves de Trump en Nueva York, por falsificación de registros comerciales, lo convierten en el delincuente más infame de la ciudad.

Ese mismo lunes, Trump anunció planes para federalizar el departamento de policía de Washington y desplegar soldados de la Guardia Nacional en las calles, alegando —sin pruebas— que la delincuencia en la ciudad está “fuera de control”.

Las declaraciones de Grok probablemente no reflejan una “opinión” propia del sistema y podrían, o no, ser el resultado de un análisis real sobre la delincuencia en Washington D. C.

Aunque las últimas actualizaciones añadieron capacidades de “razonamiento”, los chatbots como Grok aún funcionan, en gran medida, a partir de respuestas que parecen verosímiles a preguntas concretas, basadas en patrones estadísticos del lenguaje humano. Sus respuestas a diferentes usuarios suelen carecer de coherencia y, en ocasiones, inventan “hechos” por completo.

Las afirmaciones de Grok evidencian la dificultad constante de Elon Musk para crear un chatbot de derecha confiable que exprese su visión conspirativa de la realidad.

“Grok necesita ser más auténtico y firme en sus convicciones, y lo será”, afirmó Musk el domingo por la noche.

El mes pasado, Grok generó polémica al elogiar en varias ocasiones a Adolf Hitler, pedir un nuevo Holocausto y, en un momento, declararse “MechaHitler”. Su empresa matriz, xAI, atribuyó el incidente a nuevas instrucciones de código que lo hicieron demasiado sensible a las preferencias de los usuarios y a publicaciones previas.

El domingo, X suspendió brevemente a Grok. Más tarde, el chatbot dijo a distintos usuarios que sus propias declaraciones sobre Trump o sobre Gaza fueron las responsables de la sanción. También afirmó: “Fue un error tonto. En realidad, Grok no sabe por qué lo suspendieron”.

En otras publicaciones, Grok negó sus comentarios anteriores sobre Trump y, en un momento, señaló a Hunter Biden como el criminal más notorio de Washington.

Diseñado para integrarse en lo que queda de lo que alguna vez fue Twitter, Grok representa el intento de Elon Musk por competir con chatbots más conocidos, como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google.

