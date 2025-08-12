La Casa Blanca albergará un combate de UFC el próximo año, asegura Dana White

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, ha expresado que se llevará a cabo una pelea en la Explanada Sur de la Casa Blanca como parte de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos.

“Eso va a ocurrir”, declaró el lunes al columnista del Wall Street Journal Jason Gay.

El presidente Donald Trump, quien ha asistido a varios combates de la UFC, manifestó a principios del mes pasado que organizará una pelea en la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia.

“Cada uno de los campos de batalla y sitios históricos de nuestros parques nacionales van a tener eventos especiales en honor de ‘America250’ e incluso creo que vamos a tener una pelea de UFC”, afirmó Trump el 3 de julio durante un discurso en Des Moines, Iowa.

En ese momento, Trump expresó que White organizaría el evento, y agregó que va a ser “una pelea de campeonato, una pelea completa, con 20.000 a 25.000 personas, y vamos a hacerlo también como parte de ‘250’”.

open image in gallery Tanto Dana White como Donald Trump aseguraron que hay planes para albergar una pelea de la UFC en la Casa Blanca en 2026 ( Getty Images )

Tras su nuevo acuerdo con Paramount, que dejará a la UFC 7.700 millones de dólares a lo largo de siete años, White declaró a The Journal que el evento se emitiría “probablemente en CBS”.

Esto se produce tras el fin del acuerdo de USD 550 millones anuales de la UFC con ESPN.

White, aliado de Trump, aseguró a The Journal que varios actores de los medios de comunicación querían formar parte del futuro de la UFC. Se barajó la posibilidad de dividir la franquicia en varios operadores, como han hecho la NBA y la NFL.

“A último momento, estos tipos vinieron y dijeron: ‘¿Sabes qué? No queremos compartir. Lo queremos todo’”, contó White, refiriéndose a Paramount.

“Lo que me encanta [del acuerdo] es que el producto es mucho más accesible para todo el mundo”, afirmó.

La UFC no cuenta con un sindicato de atletas, y los luchadores son contratistas independientes. Cuando se le preguntó a White si el nuevo convenio incitaría a los luchadores a negociar colectivamente, respondió: “Puedo decirte una cosa: desde el primer día, los salarios de los luchadores no han dejado de subir. Cada nuevo acuerdo que conseguimos es bueno para ellos; no cabe duda”.

De cara al año que viene, White afirmó: “Los luchadores calentarán motores en la Casa Blanca. Es increíble”.

open image in gallery Dana White calificó de “monumental e histórico” el próximo evento de la UFC en la Casa Blanca ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

Sin embargo, hay problemas logísticos que resolver.

“Mi Octógono pesa como 11 toneladas”, señaló White. Las peleas de la UFC suelen celebrarse en grandes estadios.

“Me importa una m****a si sólo hay un asiento en esta cosa”, expresó White a The Journal. “Es algo monumental, histórico y simplemente genial. Lo único que me importa es tener al Octágono en el césped y que la pelea se haga con la Casa Blanca y el Monumento a Washington de fondo”.

A la pregunta de si los luchadores de la UFC esperan con ansias recibir la aprobación, White respondió: “Claro que sí”.

Varios luchadores de la UFC, del presente y del pasado, han expresado su interés por pelear en la Casa Blanca. Entre ellos se encuentran Conor McGregor, que no pelea desde 2021, y Jon Jones, que manifestó que podría volver de su retiro para participar.

Sin embargo, el luchador ruso Khamzat Chimaev restó importancia a sus posibilidades de pelear en la Casa Blanca, en recientes declaraciones a MMA Junkie.

“Hermano, mírame a la cara”, comentó. “No creo que me dejen entrar o algo así”.

Traducción de Martina Telo