El actor Dean Cain, quien interpretó al Hombre de Acero en la serie de televisión de ABC Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman (1993-97), anunció que se había unido a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) para apoyar la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal en EE. UU.

Cain (59) anunció la noticia el martes a sus seguidores en las redes sociales, en un video que parecía una campaña de reclutamiento en solitario.

El actor comenzó diciendo a sus seguidores: “Para aquellos que no lo sepan, soy agente jurado de las fuerzas de seguridad, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros equipos de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello. Así que me uní”.

Continuó: “Esta es tu oportunidad de unirte a ICE. Puedes obtener muchos beneficios y un buen sueldo. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha detenido a cientos de miles de delincuentes, entre ellos terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, miembros de la banda MS-13, narcotraficantes, lo que se te ocurra; personas muy peligrosas que ya no están en las calles”.

A continuación, Cain enumeró una lista de ventajas de las que podrían disfrutar los reclutas: “Puedes defender tu patria y obtener grandes beneficios, como un bono por firma de 50.000 dólares, el reembolso (legal) de préstamos estudiantiles, mejores prestaciones de jubilación y ventajas especiales para quienes desempeñan funciones de operaciones y de seguridad sobre el terreno”.

“Tampoco necesitas una licenciatura, puedes empezar a trabajar de inmediato. Así que, si quieres ayudar a salvar EE. UU., ICE está arrestando a lo peor de lo peor y sacándolos de las calles del país. Me gusta eso. Yo voté por eso”, añadió.

“Necesitan tu ayuda, necesitamos tu ayuda, para proteger nuestra patria para las familias. Únete hoy mismo si es algo que te interesa, porque puedes ser útil”, alentó.

El video de Cain se publica una semana después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitiera un comunicado de prensa en el que decía a los estadounidenses: “Tu país te llama para servir en ICE. Tu país necesita hombres y mujeres dedicados para sacar a los peores criminales de nuestro país”.

“Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Tus habilidades, tu experiencia y tu valentía nunca han sido tan esenciales. Juntos, debemos defender la patria”, agregó.

El entusiasta respaldo del actor a ese mensaje suscitó algunas respuestas en X, entre ellas varias que señalaban que la edad máxima para alistarse en ICE es de 37 años, más de dos décadas menos que el propio Cain. Sin embargo, parece que esa restricción se ha eliminado desde entonces.

Un usuario le dijo al actor: “El mismísimo Superman estaría decepcionado contigo, Dean”. Cain respondió simplemente: “De ninguna manera”.

El actor sigue estando muy vinculado al icónico superhéroe y recientemente aplaudió a la Casa Blanca por publicar un meme del presidente Trump con la característica capa roja y mallas, una publicación que también atrajo muchas burlas por parte de los comentaristas, quienes señalaron que el propio Superman es un inmigrante en la Tierra.

Cain, un conservador acérrimo de MAGA en otros aspectos, tiene opiniones sorprendentemente progresistas con respecto al hombre de Krypton, ya que recientemente nominó a Michael B. Jordan para ser la primera encarnación negra del personaje y elogió la nueva superproducción de James Gunn, a pesar de que los comentaristas de Fox News la criticaron por ser “superprogresista” por tratar temas a favor de los inmigrantes.

Cain es un invitado habitual en Fox y está tan dedicado a la causa de Trump que, en 2019, apareció junto a la estrella original de Buffy, la cazavampiros, Kristy Swanson, en la obra paródica FBI Lovebirds: Undercovers, ofreciendo lecturas dramáticas de los infames mensajes de texto intercambiados entre los agentes Peter Strozk y Lisa Page, que el medio Politico describió como “Hamilton para el público de Make America Great Again (MAGA)”.

