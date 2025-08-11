Trump ofrece recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro y desata burlas: “Está en Venezuela”

La administración de Trump y la fiscal general Pam Bondi están siendo objeto de burlas despiadadas en las redes sociales después de duplicar la recompensa por información que cause la detención del presidente de Venezuela.

El anuncio de Bondi del jueves catapultó la frase “Está en Venezuela” a las tendencias de la red social X y los usuarios bromeaban con que eso debería ser suficiente información para la administración.

Bondi acusó a Nicolás Maduro de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con los cárteles para inundar Estados Unidos de cocaína con fentanilo.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y tendrá que rendir cuentas por sus despreciables crímenes”, manifestó el jueves la fiscal general Pam Bondi en un video en el que anunciaba la recompensa.

Muchos usuarios también señalaron que la noticia de la nueva recompensa llega cuando la administración de Trump lucha por lidiar con las consecuencias de la debacle de los archivos de Jeffrey Epstein.

open image in gallery La fiscal general Pam Bondi y la administración de Trump son objeto de burlas por la recompensa de 50 millones de dólares por el presidente venezolano ( Reuters/X@AGPamBondi )

“Está en Venezuela... Con los archivos de Epstein...”, bromeó un usuario junto a un gif de Trump y Epstein de fiesta en Mar-a-Lago en 1992. “Está en Venezuela... pero también necesitamos esos archivos de Epstein”, planteó otro.

“Está en Venezuela. Acepto Zelle, Venmo, CashApp y Apple Pay. Ahora deja de desviar la atención y publica los archivos de Epstein completos y sin censurar, dijo otra persona.

“El DOJ ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. Bueno, no hace falta ser un James ‘Bondi’ para saber que está en Venezuela”, escribió otro usuario.

Muchos escribieron: “Está en Venezuela. ¿Dónde está mi dinero?”.

El Ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Yvan Gil, emitió un comunicado en el que calificaba la recompensa de “patética” y acusaba a Bondi de orquestar una “burda operación de propaganda política”.

“No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente ‘lista secreta’ de Epstein y que se regodea en escándalos para obtener favores políticos”, expresó Gil, refiriéndose a la reacción violenta a la que se enfrentó Bondi después de que el Departamento de Justicia anunciara el mes pasado que una “lista de clientes” largamente rumoreada del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein no existe.

“Su espectáculo es una broma, una distracción desesperada de su propia miseria”.

open image in gallery Maduro fue acusado en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump, junto con varios aliados cercanos por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En ese momento, los EE.UU. ofrecieron una recompensa de $15 millones por su detención ( X/@StateINL )

Maduro fue acusado en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump, junto con varios aliados cercanos por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En aquel momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su detención.

Posteriormente, el gobierno de Biden aumentó esa cantidad a 25 millones de dólares, la misma cantidad que Estados Unidos aportó para la captura de Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

A pesar de la gran recompensa, Maduro sigue atrincherado tras retar a Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos que condenaron su reelección en 2024 como una farsa y reconocieron a su oponente como el presidente de Venezuela debidamente elegido.

El mes pasado, la administración de Trump llegó a un acuerdo para garantizar la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en la capital, Caracas, a cambio de que Venezuela recibiera en casa a decenas de migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador en el marco de la represión migratoria de la administración Trump. Poco después, la Casa Blanca dio marcha atrás y permitió a la petrolera estadounidense Chevron reanudar las perforaciones en Venezuela, después de que las sanciones estadounidenses lo hubieran bloqueado antes.

Bondi aseguró que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, y agregó que casi 7 toneladas de cocaína incautada habían sido rastreadas directamente al líder izquierdista.

The Associated Press contribuyó a este reportaje.