El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha acusado repetidamente y de forma falsa al papa León XIV de apoyar las armas nucleares en Irán, y quería que el secretario de Estado, Marco Rubio, le transmitiera el mensaje al pontífice en persona.

Rubio se reunió el jueves con el líder católico de origen estadounidense tras semanas de ataques por parte del presidente y de crecientes tensiones entre EE. UU. y el Vaticano por la guerra en Irán.

Rubio negó que el viaje fuera un intento de suavizar las tensiones entre la Administración Trump y el Vaticano tras la publicación en redes sociales, ampliamente condenada, en la que el mandatario se retrató a sí mismo como una figura similar a Cristo, y sus ataques habituales contra el papa por sus llamamientos a la paz.

Mientras hablaba con los periodistas en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington D. C., le preguntaron aTrump si tenía algún mensaje para que Rubio se lo transmitiera al papa. Era un mensaje conocido.

“Simplemente dije: ‘Dile al papa, con mucha amabilidad y respeto, que Irán no puede tener un arma nuclear’”, dijo Trump, y añadió: “Así que cuando salga en su defensa, dile también que Irán mató a 42.000 manifestantes inocentes que no portaban armas. Transmítele eso al papa’”.

open image in gallery Donald Trump afirmó que le había pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, que le transmitiera al papa, en su nombre, una afirmación falsa ya hecha por el mandatario ( AP )

El encuentro de Rubio con el Papa —el primero entre el pontífice y un miembro del Gabinete en más de un año— tuvo un comienzo incómodo.

Mientras se encontraban en la biblioteca privada del pontífice, con vistas a la Basílica de San Pedro, ambos participaron en la venerable tradición diplomática del intercambio de regalos.

León le obsequió a Rubio una rama de olivo revestida de madera y adornada con el escudo de armas del pontificado, describiéndola como “la planta de la paz”. Rubio, por su parte, le obsequió al Papa un balón de fútbol de cristal del tamaño de la palma de la mano.

“Oh, vale”, dijo León.

“¿Qué regalarle a alguien que lo tiene todo?”, pensé —dijo Rubio mientras sostenía el recuerdo.

Pero antes de su partida, Rubio pareció hacerse eco de las acusaciones infundadas del presidente de que León apoya a Irán en la construcción de un arsenal nuclear.

Al preguntársele si estaba de acuerdo con la reciente afirmación del mandatario de que los urgentes llamamientos del papa a la paz están “poniendo en peligro” a los católicos, Rubio dijo a los periodistas en la Casa Blanca que esa “no [era] una descripción precisa de lo que [había dicho]”.

“Creo que lo que el presidente dijo básicamente es que Irán no puede tener un arma nuclear porque la usarían en lugares donde hay muchos católicos, cristianos y otras personas”, dijo Rubio el martes.

“Él no entiende por qué alguien —dejando de lado al Papa— pensaría que es una buena idea que Irán tenga un arma nuclear”, dijo.

En su último ataque contra el líder católico, Trump le dijo al presentador del pódcast The Hugh Hewitt Show que el papa “preferiría expresar su aprobación a que Irán tenga un arma nuclear”.

“Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente, pero supongo que le es indiferente”, dijo Trump, y agregó: “Él piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

open image in gallery Rubio y el papa intercambiaron obsequios diplomáticos en el Vaticano, mientras que Trump sigue arremetiendo contra el pontífice con afirmaciones falsas sobre su postura respecto a Irán y las armas nucleares ( AP )

Sin embargo, el papa se ha pronunciado específicamente en contra de la proliferación nuclear y ha subrayado su desinterés por el debate político, al tiempo que aboga por el fin de la guerra mundial desde una perspectiva católica.

El año pasado, expresó su deseo de un mundo libre de amenazas nucleares e hizo un llamamiento a la paz entre Irán e Israel.

En un mensaje de video del 5 de marzo, León dijo que la iglesia estaba “pidiendo a las naciones que [renunciaran] a las armas y [eligieran] el camino del diálogo y la diplomacia”.

“Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan el valor de abandonar los proyectos de muerte, detener la carrera armamentística y priorizar la vida de los más vulnerables. Que la amenaza nuclear jamás vuelva a dictar el futuro de la humanidad”, rezó.

Tres días después, la cuenta de León en X animaba a la gente a orar “para que cese el estruendo de las bombas, las armas callen y se abra un espacio para el diálogo, en el que se puedan escuchar las voces de la gente”.

Los recientes ataques de Trump se producen tras la condena del papa a la amenaza del presidente de destruir a toda la población de Irán, expresada en una publicación de Truth Social el 7 de abril en la que advertía que “toda una civilización [moriría]”.

León afirmó que tales comentarios eran “verdaderamente inaceptables”.

El 12 de abril, Trump declaró a los periodistas: “No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear”.

Días antes de la llegada de Rubio, el pontífice pareció abordar las últimas afirmaciones falsas de Trump sobre sus opiniones respecto a las ambiciones nucleares de Irán.

“Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con sinceridad”, dijo a los periodistas el martes.

“La Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto”, afirmó, y concluyó: “Por eso, simplemente espero que se me escuche y se valore la palabra de Dios”.

Traducción de Sara Pignatiello