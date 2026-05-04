Rubio planea visitar el Vaticano esta semana en medio de tensiones entre Trump y el papa

El secretario de Estado Marco Rubio viajará esta semana a Roma y a Ciudad del Vaticano en un intento por aliviar las crecientes tensiones entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV debido a las políticas de Estados Unidos, en particular, la guerra con Irán.

Será el tercer viaje de Rubio --un católico-- a Italia o el Vaticano desde que asumió el cargo, informó el Departamento de Estado el lunes. Se tiene previsto que esté en Italia el jueves y el viernes. El Vaticano anunció que Rubio se reunirá el jueves con León XIV, el primer pontífice estadounidense.

“El secretario Rubio se reunirá con la dirigencia de la Santa Sede para hablar sobre la situación en Oriente Medio y los intereses mutuos en el hemisferio occidental”, señaló la dependencia. “Las reuniones con homólogos italianos se centrarán en intereses compartidos de seguridad y en la alineación estratégica”.

El viaje se produce en medio de las críticas de Trump hacia el papa por sus posturas sobre Oriente Medio y otros asuntos, y mientras el presidente ha sido objeto de críticas por publicar una imagen en redes sociales en la que se comparaba con Jesucristo.

Trump arremetió el mes pasado contra León en redes sociales, asegurando que el papa era blando en cuestiones como el crimen y el terrorismo debido a sus comentarios sobre las políticas migratorias y las deportaciones del gobierno, así como sobre la guerra con Irán. El pontífice respondió señalando que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra. Después, Trump publicó la imagen de sí mismo con apariencia de Cristo.

Trump se ha negado a disculparse con el pontífice y ha intentado restar importancia a la publicación —ya eliminada—, diciendo que pensó que la imagen lo mostraba como médico.

La tensión se ha extendido a la política italiana: la primera ministra Giorgia Meloni, una vieja aliada de Trump, expresó su desacuerdo con los comentarios del mandatario estadounidense sobre el pontífice. Trump, a su vez, arremetió contra Meloni y la alianza de la OTAN por lo que considera una falta de apoyo a la guerra contra Irán.

A Rubio se le ha pedido con frecuencia que modere o explique la dura retórica de Trump en lo relativo a Europa, la OTAN y Oriente Medio, pero la disputa con el papa tiene implicaciones políticas en Estados Unidos, que en noviembre celebra elecciones legislativas.

León, el primer papa nacido en Estados Unidos, ha dicho que no estaba lanzando un ataque directo contra Trump ni contra nadie más con su llamado general a la paz y sus críticas a la guerra con Irán y a otros conflictos en todo el mundo.

Rubio ya ha viajado a Italia dos veces en su calidad oficial de secretario de Estado. El primer viaje, en mayo de 2025, incluyó la misa inaugural de León y una reunión privada con el pontífice y el vicepresidente JD Vance. El segundo, en febrero, también fue con Vance, cuando ambos asistieron a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y se reunieron con deportistas estadounidenses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.