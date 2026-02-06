El presidente Donald Trump compartió un video que retrataba a los Obama como simios, lo que rápido desató repudio y acusaciones de racismo descarado, incluso por parte de varios legisladores republicanos.

El video, compartido anoche en Truth Social, mostraba los rostros de Barack y Michelle Obama superpuestos sobre simios en una jungla, balanceándose de lado a lado y sonriendo mientras sonaba de fondo la canción ‘The Lion Sleeps Tonight’. El clip incluía una marca de agua del usuario X @XERIAS_X, una cuenta de memes que apoya a Trump con 46.000 seguidores.

El viernes por la mañana, un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Independent que un empleado, y no el presidente, había “hecho la publicación por error”. El video ya fue borrado de su página Truth Social.

A primera hora del día, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, restó importancia al video al tacharlo de inofensivo.

En una declaración facilitada a The Independent, manifestó: “Se trata de un video meme de internet que muestra al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, basta de indignación falsa y enfoquen la cobertura en temas que realmente le importan al público estadounidense”.

La publicación del video, que estuvo disponible durante 12 horas, fue recibida con disgusto por numerosos políticos, conductores de televisión y otras personalidades.

El senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur y estrecho aliado de Trump, fue uno de los varios funcionarios del Partido Republicano que acusaron al presidente de cruzar la línea.

“Rezaba para que fuera falso porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca”, escribió Scott en X. “El presidente debería quitarlo”.

El representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, cuyo distrito votó por la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024, también arremetió contra el presidente.

“La publicación del presidente está mal y es increíblemente ofensiva, ya sea a propósito o por error, y debería ser eliminada de inmediato, además de ofrecer una disculpa”, escribió en las redes sociales.

Las críticas del Partido Republicano fueron aumentando a medida que otros altos funcionarios se quejaban.

En un mensaje en X, el senador Roger Wicker, republicano de Mississippi, calificó el video de “totalmente inaceptable” y pidió que el presidente se disculpara. Por su parte, el senador Pete Ricketts, republicano de Nebraska, escribió: “Aunque fuera un meme del Rey León, una persona razonable ve el contexto racista de esto”.

Sin embargo, los comentarios más mordaces procedieron de los demócratas, algunos de los cuales afirmaron no estar en absoluto sorprendidos por el comportamiento del presidente.

“Donald Trump tuvo la audacia racista y prejuiciosa de publicar un video generado con IA que representa al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios”, escribió en X la representante Jasmine Crockett, demócrata de Texas. “Aunque su comportamiento no sorprende, es ciertamente repugnante y perturbador”.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó el video de “racista”, “vil” y “aborrecible”, mientras que el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respondió tachando a Trump de “desquiciado y maligno hasta la raíz”.

“Debería avergonzarse de sí mismo, si fuera capaz de avergonzarse”, expresó en un comunicado la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. “Borrarlo no es suficiente. La Casa Blanca debe disculparse por este comportamiento más que repugnante"”.

Varios demócratas se preguntaron si sus colegas republicanos tendrían el “valor moral” de denunciar la publicación.

Al contestar una pregunta sobre el video en la CNN, el representante Mike Haridopolos, republicano de Florida, dijo que no lo había visto.

“Bueno, yo no he visto ese video”, exclamó. Cuando se le presionó al respecto, dijo: “Bueno, le echaré un vistazo justo después de nuestro programa... Me lo acabas de aventar”.

El viernes por la mañana, el presentador de MS NOW Joe Scarborough criticó a los responsables del Partido Republicano por no denunciar el video. “Lo único que están haciendo es parecer patéticos (los republicanos) por no enfrentarse a este racismo y prejuicio evidentes”, afirmó. El presentador de CNN Jake Tapper también mostró su desprecio a la publicación al calificarla de “vil y racista”.

Trump tiene un largo historial de ataques contra los Obama en los que a menudo utiliza una retórica agresiva, lo que le ha valido acusaciones de racismo.

Antes de incursionar en la política, Trump promovió repetidamente la afirmación infundada de que Barack Obama había nacido en Kenia y exigió que mostrara al público su certificado de nacimiento. En 2011, Obama hizo público su certificado de nacimiento, que demostraba que había nacido en Hawái. Durante una rueda de prensa, tachó a Trump de “charlatán de feria”.

Trump reconoció finalmente que el expresidente demócrata nació en Estados Unidos poco antes de las elecciones de 2016.