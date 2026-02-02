Johnson dice que no habrá votación rápida en la cámara baja de EEUU para concluir el cierre parcial

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, indicó el domingo que pasarán algunos días antes de que un paquete de financiamiento gubernamental se someta a votación, lo que prácticamente asegura que el cierre parcial del gobierno federal se prolongará durante la semana mientras demócratas y republicanos debaten cómo controlar las amplias redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.

Johnson indicó que cuenta con la ayuda de Trump para asegurar la aprobación. El mandatario llegó a un acuerdo con los senadores para separar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de un paquete más amplio, luego de la indignación pública contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por dos muertes a balazos durante protestas en Minneapolis. La medida aprobada el viernes por el Senado financiaría temporalmente al DHS, por dos semanas, estableciendo un plazo para que el Congreso debata y vote sobre nuevas restricciones a las operaciones del ICE.

"El presidente está liderando esto", declaró el republicano Johnson en el programa "Fox News Sunday".

"Es su decisión hacerlo de esta manera", agregó el presidente de la cámara baja, y añadió que el mandatario republicano “ya ha reconocido que quiere reducir la notoriedad” de las operaciones federales de inmigración.

Johnson enfrenta un desafío abrumador al intentar impulsar la legislación de financiamiento a través de la Cámara de Representantes, mientras los demócratas se niegan a proporcionar los votos para una aprobación rápida. Exigen restricciones al ICE que van más allá de los 20 millones de dólares para cámaras corporales que ya están en el proyecto de ley. Quieren exigir que los agentes federales de inmigración se quiten las máscaras y se identifiquen, y presionan para poner fin a las patrullas itinerantes, entre otros cambios.

Los demócratas se aferran a que haya cambios en el ICE

"Lo que está claro es que el Departamento de Seguridad Nacional necesita ser reformado drásticamente", enfatizó el líder demócrata de la cámara baja, Hakeem Jeffries, en el programa "This Week" de ABC.

Jeffries dijo que el gobierno necesita comenzar las negociaciones ahora, no en las próximas dos semanas, sobre cambios en las operaciones de control migratorio.

"Las máscaras deberían quitarse", manifestó. "En nuestra opinión, las órdenes judiciales deberían ser absolutamente necesarias, de conformidad con la Constitución, antes de que agentes del DHS o del ICE irrumpan en los hogares del pueblo estadounidense o saquen a la gente de sus autos".

Todo esto está obligando a Johnson a depender de su escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en una serie de votaciones de procedimiento, comenzando en el comité el lunes y postergando una posible votación sobre el paquete en el pleno de esa cámara al menos hasta el martes, señaló.

Los demócratas de la cámara baja planeaban llevar a cabo una llamada privada de su bancada el domingo por la noche para evaluar los próximos pasos a seguir.

Se prolonga el cierre parcial del gobierno

Mientras tanto, varias agencias federales más se han visto afectadas por el estancamiento del financiamiento luego de que el gobierno entró en un cierre parcial el fin de semana.

Defensa, salud, transporte y vivienda están entre las que recibieron directrices gubernamentales con respecto al cierre, aunque muchas operaciones se consideran esenciales y los servicios no necesariamente se interrumpen. Los trabajadores podrían quedarse sin paga si el estancamiento se prolonga. Algunos podrían ser suspendidos.

Esta es la segunda vez en cuestión de meses que las operaciones federales se ven interrumpidas mientras los congresistas de ambos partidos se aferran a sus posiciones sin ceder, utilizando el proceso de financiamiento anual como medida de presión para extraer cambios en las políticas. El otoño pasado, los demócratas provocaron lo que se convirtió en el cierre federal más largo de la historia, de 43 días, en protesta por la expiración de los beneficios fiscales del seguro de salud.

Ese cierre concluyó con una promesa de votar sobre propuestas para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Pero el proyecto de ley no avanzó, y los demócratas no lograron su objetivo de mantener los subsidios. Las primas de seguros se incrementaron en el nuevo año para millones de personas.

Trump quiere que el cierre concluya rápidamente

Esta vez, el gobierno ha especificado claramente que está interesado en resolver el cierre con mayor rapidez.

Johnson indicó que estaba en el Despacho Oval la semana pasada cuando Trump, junto con el zar fronterizo Tom Homan, habló con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, para trabajar en el acuerdo.

"Creo que estamos en el camino para llegar a un acuerdo", expresó Johnson en el programa "Meet the Press" de NBC.

Las cámaras corporales, que ya están previstas en el paquete, y el fin de las patrullas itinerantes por parte de los agentes de inmigración son áreas de posible acuerdo, agregó Johnson.

Pero indicó que quitarse las máscaras y poner nombres en los uniformes de los agentes podría generarles problemas a ellos, ya que están siendo agredidos por manifestantes y su información personal se publica en línea.

"No creo que el presidente lo apruebe, y no debería", observó Johnson en Fox.

Sin embargo, los demócratas dijeron que las operaciones migratorias están fuera de control, y es una situación de emergencia que debe llegar a su fin en Minneapolis y otras ciudades.

Un número creciente de legisladores está pidiendo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sea despedida o sometida a un juicio político.

"Lo que está sucediendo en Minnesota en este momento es una distopía", expresó el senador demócrata Chris Murphy, quien encabezó los empeños para resistir con tal de obtener más cambios.

"El ICE está haciendo que este país sea menos seguro, no más seguro hoy", manifestó Murphy en el programa "Fox News Sunday".

“Nuestro enfoque durante las próximas dos semanas tiene que ser frenar a una agencia de inmigración que está fuera de la ley y es inmoral”, agregó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.