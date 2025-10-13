El presidente de EE. UU., Donald Trump, destacó las contribuciones de su yerno Jared Kushner al recién inaugurado alto el fuego entre Israel y Hamás en una anécdota extrañamente tangencial sobre el matrimonio de él y su hija Ivanka al dirigirse el lunes a la Knéset, el Parlamento de Israel.

Trump llevaba aproximadamente tres cuartas partes de un discurso de una hora ante el cuerpo legislativo ubicado en Jerusalén cuando empezó a dar las gracias al equipo negociador de su Administración, formado por Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio, por su trabajo en las negociaciones del alto el fuego.

Después de elogiar a Witkoff como un “gran negociador” y afirmar que era “realmente bueno en el sector inmobiliario” en los años anteriores a ser nombrado como su enviado presidencial itinerante, Trump dirigió su atención a Kushner, a quien se le asignó ayudar a los negociadores israelíes a cerrar el acuerdo a pesar de que no tiene ningún papel oficial en el segundo Gobierno del presidente.

Mientras Kushner miraba desde un balcón sobre el suelo de la Knéset, Trump dijo que Kushner, cuya familia ha tenido una larga amistad con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, “realmente ama a Israel”.

“De hecho, le gusta tanto que mi hija se convirtió [al judaísmo]. No sabía que eso iba a ocurrir”, dijo.

Trump, en su discurso de una hora ante la Knéset en Jerusalén el lunes, dijo que su yerno Jared Kushner amaba a Israel “tanto que [su] hija se [había convertido al judaísmo]”. Añadió que “no sabía que eso iba a ocurrir” ( REUTERS )

Kushner, que es judío practicante, se casó con Ivanka, la hija mayor de Trump, en 2009. Ella se convirtió al judaísmo bajo la supervisión de un rabino ortodoxo antes de la boda.

Dirigiéndose a Netanyahu, bromeó admitiendo que ese cambio en la vida de Ivanka “[había sido] inesperado”, antes de decirle a los miembros de la Knéset que ella y Kushner eran “muy felices”.

“Al menos creo que son felices. Si no lo son, tendremos una gran historia, ¿verdad? Tienen un gran matrimonio, y se llevan muy bien. Son mejores amigos. Tienen una relación muy especial”, afirmó.

El papel de Kushner en el cierre del tan esperado acuerdo de paz, que ha supuesto la devolución de los 20 rehenes vivos tomados por Hamás durante los atentados terroristas del 7 de octubre, viene después de su trabajo en una serie de acuerdos de normalización entre Israel y varios Estados árabes del golfo —conocidos como los Acuerdos de Abraham.

Trump añadió que el trabajo de Kushner durante su primer mandato había sido “algo muy especial”.

