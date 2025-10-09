El hijo de 19 años de Donald Trump, Barron, podría optar por un alto cargo en TikTok, según el ex gerente de redes sociales del presidente.

Trump ha afirmado anteriormente que “salvó” a TikTok, y que los usuarios ahora le “deben mucho” a su Gobierno por permitir que la plataforma siga disponible en EE. UU.

Jack Advent (22), ex director de redes sociales del presidente, se sumó al llamado diciendo que Trump debería dar a su hijo adolescente un puesto en la compañía para ampliar su atractivo para los jóvenes.

“Los jóvenes constituyen la abrumadora mayoría de usuarios de TikTok”, dijo Advent al periódico británico Daily Mail, y continuó: “Tengo la esperanza de que el presidente Trump considere postular a su hijo Barron, y tal vez a otros jóvenes estadounidenses, para formar parte de la junta de TikTok, para ayudar a garantizar que siga siendo una aplicación atractiva para los jóvenes”.

Barron Trump podría optar por un alto cargo en TikTok, según su padre Donald ( Getty )

Barron se mudó recientemente a la Casa Blanca para asistir a clases en el campus de Washington D. C. de la Universidad de Nueva York; no ha hecho comentarios sobre las afirmaciones de Advent.

Según su madre, la primera dama Melania Trump, Barron fue una pieza clave para que Trump ganara en 2024. El líder republicano también ha afirmado que su hijo le sugirió aparecer en el pódcast de Joe Rogan.

El presidente ha tenido una relación complicada con TikTok durante sus dos gobiernos. Durante su primer mandato, sugirió que la aplicación “[amenazaba] con permitir al Partido Comunista Chino acceder a la información personal y privada de los estadounidenses”.

Más tarde, Trump revocó la prohibición de la plataforma de medios sociales en enero de 2025, y permitió que siguiera disponible mientras se encontraba un comprador para la versión estadounidense.

Advent, apodado “TikTok Jack” por Trump, dijo al Daily Mail que el presidente había “[cumplido] su promesa de salvar TikTok”, una idea de la que se hizo eco el propio presidente.

“A todos esos jóvenes de TikTok: yo salvé la plataforma, así que me deben mucho”, dijo Trump, en su primera publicación en la red social desde que firmó la orden ejecutiva.

La sección de comentarios del post de Trump se dividió entre gente que aseguraba que “lo [había salvado] todo” y otros que le rogaban: “Por favor, no manipules TikTok”.

Barron Trump fue un factor clave para que su padre ganara en las elecciones de 2024, según su madre ( AFP via Getty Images )

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que permitirá a los inversores estadounidenses acceder a una copia bajo licencia del robusto algoritmo de recomendación de la app.

Las empresas estadounidenses poseerán aproximadamente el 65 % de la versión estadounidense. Por su parte, ByteDance, la empresa que creó TikTok, y otros inversores chinos serán dueños de menos del 20 % de la compañía.

Según Trump, el nuevo grupo de inversores estará liderado por Oracle, una empresa de software dirigida por Larry Ellison (81), multimillonario tecnológico y donante republicano.

Trump dijo en una rueda de prensa que el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y Michael Dell, director ejecutivo de Dell Computers, también estarían entre los nuevos accionistas.

El presidente describió al grupo como “grandes inversores”.

Trump ha sugerido que Larry Ellison podría dirigir la adquisición de TikTok ( Getty Images )

Anteriormente, también ha sugerido que la plataforma de medios sociales podría comenzar a priorizar el contenido MAGA.

“Siempre me gusta más lo relacionado con MAGA”, dijo, y añadió: “Si pudiera, haría que el contenido esté 100 % relacionado con MAGA”.

Sin embargo, poco después, afirmó que “todos los grupos [recibirían] un trato justo”.

Traducción de Sara Pignatiello