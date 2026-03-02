Dejar sola a la pareja durante una excursión, lo que algunos llaman “divorcio alpino”, se perfila como una nueva y controvertida tendencia en el mundo de las citas, pese a las advertencias sobre sus posibles peligros.

El término surgió en los comentarios de un video de TikTok publicado la semana pasada. En la grabación, la usuaria @EverAfterIya aparece caminando por un terreno al aire libre, rodeado de montañas rocosas, mientras de fondo se la escucha llorar y afirmar que estaba viviendo “el peor sábado de su vida”.

El texto superpuesto en el video resume la situación: “POV: Vas de excursión con él a la montaña, pero te deja sola y te das cuenta de que en realidad nunca le gustaste”. La publicación, que rápidamente se volvió viral, ya acumula 19 millones de visualizaciones.

En la descripción del video, la usuaria de TikTok cuestiona la conexión que creía tener con el hombre que, según relata, la dejó sola durante la caminata y sugiere que ese gesto se sintió como una forma de poner fin a la relación.

“Este diálogo interno suele alimentar la desesperación, sobre todo cuando la belleza del entorno resalta tu soledad”, escribió. Y añadió que, en lugar de disfrutar de un día pleno y tranquilo, terminó atrapada, enfrentando el desamor en un escenario impresionante, aunque profundamente aislado.

En internet, mujeres relatan cómo sus parejas las dejaron solas en una excursión, fenómeno conocido como “divorcio alpino” ( Getty Images )

En los comentarios del video, varias personas compartieron experiencias similares y desconcertantes: aseguraron que sus parejas las habían abandonado en plena caminata, en lo que muchos ya denominan un “divorcio alpino”.

“Esto es tan común que incluso se le conoce como ‘divorcio alpino’”, escribió una usuaria. Otra persona relató: “Mi novio me hizo eso. Encontré a otro excursionista que me enseñó cómo regresar; después me fui a casa y bloqueé su número”.

Una tercera mujer recordó una vivencia parecida: “Me pasó hace muchos años. Conocí a dos chicas en la montaña, les conté lo que había ocurrido y bajamos juntas. No me dejaron volver sola. Nunca las voy a olvidar”.

Muchos usuarios de X manifestaron su sorpresa al descubrir cuántas mujeres aseguran haber vivido un “divorcio alpino”. Al mismo tiempo, se multiplicaron las críticas hacia los hombres que abandonaron a sus parejas en plena caminata.

“Acabo de ver un TikTok de una chica cuyo novio la dejó sola en una caminata en el bosque”, señala una publicación viral en X. “Los comentarios estaban llenos de historias que muestran que esto es algo que muchos hombres hacen. Es tan común que se llama Divorcio alpino, y hasta hay grupos de apoyo para eso... Lo único que puedo decir es: ¿qué demonios les pasa a los hombres? ¿Cómo se te ocurre abandonar a alguien así? Estoy horrorizada”.

Otra persona reaccionó en términos similares: “Eso es espantoso. ¿Abandonar a alguien de esa manera? Un comportamiento masculino incomprensible, en serio”.

No obstante, el término tiene un origen mucho más oscuro, ya que proviene del cuento de 1893 “An Alpine Divorce”, escrito por Robert Barr, en el que un hombre planea asesinar a su esposa durante un viaje a los Alpes suizos con la intención de empujarla por un acantilado.

Con el paso del tiempo, la expresión resurgió con fuerza tras el caso del escalador Thomas Plamberger, quien fue acusado de homicidio involuntario después de dejar a su novia, Kerstin Gurtner, en la montaña más alta de Austria, donde ella murió congelada.

Según la fiscalía, Plamberger decidió dejarla a las 2:00 a. m. del 19 de enero de 2025 para descender hasta el refugio de montaña más cercano en busca de ayuda. Sin embargo, regresó seis horas y media después, ya por la mañana, y la encontró sin vida. Durante ese tiempo, Gurtner permaneció sola en la montaña, expuesta a temperaturas de -8 °C y a vientos de hasta 72 kilómetros por hora, condiciones que redujeron la sensación térmica hasta los -20 °C.

Los fiscales sostienen que Plamberger incurrió en nueve errores clave que derivaron en la muerte de su novia. Entre ellos, señalan la falta de una planificación adecuada de la expedición, así como la ausencia de contacto oportuno con los equipos de búsqueda y con la policía.

Traducción de Leticia Zampedri