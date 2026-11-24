Según nuevos informes, Benjamin Netanyahu instó a Donald Trump a lanzar ataques militares contra Irán “lo antes posible”, a pesar de que altos cargos de Defensa israelíes advierten que tal acción podría reavivar la guerra en toda la región.

Al citar a una fuente anónima familiarizada con el asunto, la cadena pública israelí Kan informó que el primer ministro israelí ha estado presionando a su homólogo estadounidense para que inicie una nueva acción militar contra Teherán.

La crisis económica cada vez más grave de Irán, provocada principalmente por las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha reforzado las opiniones dentro de la Casa Blanca que defienden que se debería dar más tiempo para que la presión financiera surta efecto.

Las noticias llegan en un momento en el que se intensifican las especulaciones sobre si Trump y Netanyahu, que sufrieron importantes derrotas electorales recientes, lanzarán nuevos ataques contra Irán.

open image in gallery El primer ministro israelí instó a Donald Trump a atacar Irán “lo antes posible”, según la cadena israelí Kan ( Getty )

Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones celebradas en Israel el 27 de octubre, lo que provocó un estancamiento político que lo ha obligado a gobernar como primer ministro interino, mientras sus rivales de la oposición intentan formar una coalición para destituirlo.

El presidente de EE. UU. ha enviado señales contradictorias sobre la reanudación del conflicto.

El viernes, Trump lanzó una severa advertencia a Teherán a raíz de unas informaciones sin confirmar sobre un complot iraní para detonar una “bomba sucia” en Washington. “Corre el rumor de que están fabricando una bomba sucia. Si lo hacen, vamos a luchar”, declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca, a pesar de que altos cargos del Gobierno afirmaran que no existía ninguna amenaza creíble ni inminente para el territorio nacional de EE. UU.

Sin embargo, al hablar con los periodistas tras reunirse con el primer ministro de Catar la semana pasada, Trump dio a entender que era muy improbable que tuviera que ordenar nuevos ataques de gran envergadura y aseguró que la guerra “había terminado, a efectos prácticos”.

open image in gallery El presidente de EE. UU. se ha mostrado reacio a reanudar la acción militar contra Irán tras los duros resultados de las elecciones de mitad de legislatura ( Getty )

Ante los desastrosos resultados de los republicanos en las elecciones de mitad de legislatura, el vicepresidente J. D. Vance rompió públicamente con Trump a raíz del conflicto y escribió en las redes sociales que la razón por la que habían perdido fue “la guerra”.

Según Channel 12, la perspectiva de una nueva intervención militar también ha agravado la brecha entre Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según se ha informado, responsables de los servicios de inteligencia militar advirtieron al primer ministro que un ataque unilateral de Israel contra Irán podría desencadenar una guerra en varios frentes en la que se verían implicados el Líbano, Siria y Gaza. Dicha conclusión representa una contradicción directa a las evaluaciones de Netanyahu y de la agencia de inteligencia Mossad, según las cuales la operación podría limitarse a un periodo de entre tres y cinco días.

En su país, los críticos han acusado a Netanyahu de exagerar la amenaza inmediata que supone Irán para ganarse el apoyo de la opinión pública y bloquear la formación de un gobierno alternativo.

El líder de la oposición, Avigdor Liberman, advirtió la semana pasada que el primer ministro estaba barajando la posibilidad de lanzar un ataque unilateral sin la participación ni la aprobación de Estados Unidos, y calificó cualquier ataque en esta fase de “injustificado” y “totalmente motivado por razones políticas”.

Traducción de Michelle Padilla