Trump afirma que Israel “no existiría” sin él tras su enfrentamiento con Netanyahu

Donald Trump afirmó que “Israel no existiría” sin él, al tiempo que negó haber sido “engañado” para involucrarse en el actual conflicto con Irán.

Según un reporte de Axios, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvieron una tensa conversación telefónica sobre la guerra, durante la cual Trump habría llegado a calificar a su homólogo de “loco”.

En una extensa entrevista con el podcast conservador Pod Force One, publicada el miércoles, Trump rechazó las versiones que sugieren que fue manipulado para entrar en la guerra hace tres meses.

“Fui yo quien la inició”, insistió el presidente. “La inicié porque no podemos permitir que [Irán] tenga un arma nuclear. Si no fuera por mí, Israel no existiría en este momento”.

Durante la entrevista, también le preguntaron directamente sobre la llamada con Netanyahu y si eran ciertos los reportes sobre el supuesto intercambio tenso entre ambos líderes.

open image in gallery Reportes aseguran que Donald Trump sostuvo una tensa llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ( AFP/Getty )

“Axios informó que usted tuvo una llamada telefónica con Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, durante la cual se habría mostrado molesto con él”, dijo la presentadora de podcasts y comentarista conservadora Miranda Devine, antes de enumerar las acusaciones.

“¿Le dijo ‘¿estás loco de remate?’, ‘¿qué demonios estás haciendo?’ o ‘te ayudé a no terminar en la cárcel’? ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?”.

Trump respondió: “Sí. No diría que estaba enojado; estaba algo preocupado por el conflicto constante con Líbano. En un momento le dije: ‘Bibi, tienes que parar con esto. Tienes que parar’”.

Sin embargo, insistió en que mantiene una relación cercana con el líder israelí.

“Tenemos una muy buena relación”, añadió Trump. “Me cae muy bien. Siempre he trabajado muy bien con él”.

open image in gallery Trump aseguró que quería reunirse con el actual líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei ( AFP/Getty )

Las declaraciones más recientes del presidente llegan después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran nuevos ataques en la región el miércoles, mientras las negociaciones para alcanzar un alto al fuego parecen haberse estancado. Irán, por su parte, insiste en que cualquier acuerdo debe incluir también a Líbano, donde continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

Durante la entrevista, Trump aseguró que Irán ya había aceptado no desarrollar armas nucleares, aunque advirtió que el régimen todavía podría “cambiar de opinión”.

“Tuve que decir que teníamos que hacer algo con Irán porque, sin importar lo bien que nos vaya [económicamente], no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, afirmó. “Ya acordaron que no van a tener un arma nuclear”.

“Quiero decir, podrían cambiar de opinión ahora, pero ese era uno de los puntos en los que tenían que estar de acuerdo, y aceptaron. Ese era el punto central”.

Trump también aseguró que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, ha participado en conversaciones con Estados Unidos y que él mismo ha dado luz verde a esos contactos. Además, dijo que probablemente se reunirá con Khamenei en algún momento.

open image in gallery Columnas de humo se elevan tras un ataque israelí contra la localidad libanesa de Kfar Tibnit este miércoles ( AFP/Getty )

El nuevo líder supremo no ha aparecido públicamente desde la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Según distintos reportes, resultó gravemente herido durante ese ataque, aunque habría continuado dando instrucciones desde entonces.

La falta de avances hacia un acuerdo de paz volvió a alimentar los temores de que la región pueda caer en un escenario aún más caótico.

El miércoles, un ataque con drones iraníes contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait dejó una persona muerta y al menos 63 heridas, según las autoridades. Bahréin también aseguró haber interceptado drones y misiles iraníes dentro de su espacio aéreo.

Irán acusó a Estados Unidos de romper el acuerdo de alto al fuego y sostuvo que Kuwait y Bahréin tienen una “responsabilidad directa y clara” por los ataques contra territorio iraní.

Por su parte, el ejército estadounidense informó que lanzó ataques contra una estación militar iraní de control terrestre ubicada en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, como respuesta a los ataques registrados en Bahréin y Kuwait.

La Guardia Revolucionaria iraní reconoció esos bombardeos, aunque aseguró que formaban parte de una represalia por ataques previos contra la isla de Qeshm.

Trump, mientras tanto, insiste en que los reportes sobre el fin de las conversaciones son “falsos” y asegura que las negociaciones siguen en marcha. Sin embargo, medios estatales iraníes informaron que los negociadores de Teherán y los representantes estadounidenses dejaron de intercambiar mensajes hace varios días.

Traducción de Leticia Zampedri