El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció asilo en el país a la selección femenina de fútbol de Irán ante temores por su seguridad.

Según advirtió, las jugadoras podrían correr peligro si regresan a Irán después de negarse a cantar el himno nacional de su país.

En este contexto, Australia enfrenta presiones para ofrecer protección al equipo. Sin embargo, el mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos intervendría si ese país no lo hace. Sus declaraciones se producen poco más de una semana después de los ataques lanzados por Washington contra Irán, en los que murió el líder supremo del país y que agravaron la crisis en la región.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde lo más probable es que las maten”, escribió el lunes por la tarde en Truth Social. “No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”.

Los llamados de preocupación surgieron después de que el equipo se negara a cantar el himno nacional antes de su primer partido contra Corea del Sur el lunes pasado, 2 de marzo.

La selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno nacional antes de su primer partido de la Copa Asiática Femenina 2026 ( Paramount+ )

Aunque las jugadoras sí entonaron el himno en los dos encuentros siguientes, el gesto inicial de desafío sigue siendo considerado un “punto máximo de deshonra”, según la televisión estatal iraní.

En paralelo, multitudes —compuestas en gran parte por iraníes— coreaban “¡Salven a nuestras chicas!” en un llamado desesperado al gobierno australiano. Muchos manifestantes también portaban banderas del Irán Imperial, el símbolo oficial del país antes de la Revolución Islámica de 1979.

La selección femenina de Irán perdió su último partido del grupo en la Copa Asiática femenina el domingo y tenía previsto regresar al país en medio de una represión cada vez más dura contra la disidencia, mientras Irán enfrenta una guerra con Estados Unidos e Israel.

Ante este escenario, activistas y líderes de la comunidad han advertido que las jugadoras podrían enfrentar represalias. Según denuncian, la televisión estatal iraní las calificó de “traidoras” por no cantar el himno nacional, un gesto que muchos interpretaron como una protesta silenciosa.

El Consejo Iraní Australiano escribió al ministro del Interior de Australia, Tony Burke, para instar al gobierno a proteger a las integrantes del equipo mientras permanecen en el país y así garantizar su seguridad.

Las protestas en Irán provocaron una represión violenta por parte del gobierno, que según organizaciones de derechos humanos ha dejado miles de muertos ( AP )

Además, se lanzó una petición en línea que reunió más de 50.000 firmas antes del inicio del partido del domingo. En ella se pedía a las autoridades australianas “garantizar que ninguna integrante de la selección femenina de fútbol de Irán abandone Australia mientras existan temores creíbles por su seguridad”, así como proporcionar asesoría legal independiente, apoyo e intérpretes.

En este contexto, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, fue consultada en una entrevista con ABC sobre si era seguro que las jugadoras regresaran a su país.

“Nos solidarizamos con los hombres y mujeres de Irán, en particular con las mujeres y niñas iraníes”, afirmó. No obstante, añadió que cualquier posible deserción o solicitud de asilo es un asunto que corresponde al ministro del Interior. “Sin duda, es un régimen que ha reprimido brutalmente a su propio pueblo”, afirmó.

Según activistas, más de 7.000 personas han muerto desde que estallaron las protestas en Irán. No obstante, advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.

Traducción de Leticia Zampedri