Trump comparte una página falsa de Wikipedia en la que se autodenomina “presidente interino” de Venezuela

El presidente Donald Trump compartió una versión falsa de su página de Wikipedia en Truth Social en la que se refiere a él como el “presidente interino de Venezuela”.

La publicación apareció en la plataforma de redes sociales del presidente el domingo, una broma a costa de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

La exvicepresidenta de Nicolás Maduro juró su cargo la semana pasada después de que fuerzas estadounidenses irrumpieron en Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero y secuestraron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos posteriormente a Nueva York para que respondieran a cargos de narcoterrorismo.

Maduro se declaró inocente de los cargos en un tribunal de Manhattan e insistió en que seguía siendo el legítimo líder de Venezuela.

Tras la operación, Trump, acompañado por altos miembros de su gabinete, anunció que Washington “dirigiría” Venezuela hasta que el país estuviera lo suficientemente estable como para celebrar elecciones presidenciales libres y justas.

open image in gallery El presidente Donald Trump comparte una página de Wikipedia falsa en la que se refiere a él como “presidente interino de Venezuela” en Truth Social el 11 de enero de 2026 ( Donald J Trump/Truth Social )

Posteriormente, se informó que el país acéfalo sería dirigido temporalmente por “un pequeño comité” a cargo del secretario de Estado Marco Rubio, “con una gran intervención del presidente”, que también estaría formado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine, el director de la CIA John Ratcliffe, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, el secretario de Energía Chris Wright y el secretario del Interior Doug Burgum.

A Rodríguez se le recomendó encarecidamente que cooperara con el comité, y Trump dijo posteriormente que había suspendido una segunda oleada de ataques contra el país porque ella lo estaba haciendo.

Desde entonces, el presidente se reunió con ejecutivos de las principales compañías petroleras de Estados Unidos para analizar la gestión de los recursos naturales de Venezuela, solo para que Darren Woods, director general de ExxonMobil, le dijera que su corporación consideraba que el país “no era conveniente para invertir” en la actualidad.

“Nos confiscaron nuestros activos allí dos veces, así que puede imaginarse que volver a entrar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos respecto a lo que vimos históricamente aquí”, dijo Woods a Trump, en referencia a las consecuencias de las medidas del difunto presidente Hugo Chávez para nacionalizar el sector de los hidrocarburos de Venezuela entre 2004 y 2007.

“Si nos fijamos en los sistemas y marcos jurídicos y comerciales que existen hoy en Venezuela, no es conveniente invertir”.

open image in gallery El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One el domingo 11 de enero de 2026 ( AFP/Getty )

Claramente enojado por la posición de Woods, Trump señaló a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo, mientras regresaba a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago: “Probablemente me inclinaré por dejar fuera a Exxon. No me gustó su respuesta. Están siendo demasiado ingeniosos”.

El presidente también recurrió a Truth Social el domingo para amenazar a Cuba, diciendo que no recibiría más apoyo de Venezuela, antes de bromear diciendo que Rubio podría ser nombrado su próximo líder.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma.

“A cambio, Cuba proporcionó 'Servicios de Seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!”

Rubio lanzó su propia advertencia a La Habana un día después de la operación de Maduro cuando apareció en el programa Meet the Press de la NBC y dijo: “No creo que sea ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano, que, por cierto, es el que estaba apoyando a Maduro”.

Traducción de Olivia Gorsin