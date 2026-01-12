Trump afirma no saber “nada” sobre la investigación del DOJ a la Reserva Federal

El presidente Donald Trump aseguró que no tiene conocimiento alguno sobre la investigación penal en curso contra la Reserva Federal, a pesar de sus críticas constantes al titular del organismo, Jerome Powell.

En un comunicado difundido el domingo, Powell calificó la investigación como políticamente motivada. Además, recordó que Trump ha ejercido durante años una fuerte presión sobre la entidad —que opera de forma independiente— para que recorte las tasas de interés con mayor agresividad.

“La amenaza de cargos penales es el resultado de que la Reserva Federal fija las tasas en función de nuestra mejor evaluación de lo que beneficia al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, afirmó Powell en el texto.

“No sé nada al respecto, pero sin duda no es muy bueno en la Reserva Federal, y tampoco es muy bueno construyendo edificios”, declaró el presidente a NBC News este domingo.

El mandatario también insistió en que la investigación no guarda relación con las tasas de interés.

“No. Ni siquiera se me ocurriría hacerlo de esa manera. Lo que debería presionarlo es el hecho de que las tasas son demasiado altas. Es la única presión que tiene. Ha perjudicado a mucha gente. Creo que la opinión pública lo está presionando”, añadió Trump.

open image in gallery Jerome Powell acusa al Gobierno de Trump de investigarlo por motivos políticos, tras meses de ataques del presidente a su política de tasas ( AFP/Getty )

Según informes, la investigación fue aprobada en noviembre por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro —exconductora de Fox News y aliada de larga data de Donald Trump—, quien asumió el cargo en agosto tras ser confirmada oficialmente.

“No hacemos comentarios sobre investigaciones en curso”, declararon desde la Oficina del Fiscal Federal a The Independent.

Por su parte, Powell expresó en su comunicado: “Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y ciertamente no el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”. Sin embargo, advirtió que esta acción sin precedentes debe entenderse en el contexto “más amplio” de las amenazas y la presión continua del Gobierno.

La investigación también generó reacciones críticas en el Congreso. El senador Thom Tillis, republicano e integrante del Comité Bancario, advirtió que esta medida podría socavar la independencia de la Reserva Federal.

“Si quedaba alguna duda de que asesores dentro del Gobierno de Trump están impulsando activamente el fin de la independencia de la Reserva Federal, ahora ya no debería haberla”, escribió Tillis en X. Además, advirtió: “Ahora lo que está en cuestión es la independencia y la credibilidad del Departamento de Justicia. Me opondré a la confirmación de cualquier nominado para la Reserva Federal, incluida la próxima vacante para la presidencia del organismo, hasta que este asunto legal se resuelva por completo”.

La investigación se da luego de que, en diciembre, el presidente Trump amenazara con presentar una demanda contra Powell por lo que calificó como “grave incompetencia”.

Críticos habituales del presidente también se manifestaron en contra de la investigación.

open image in gallery La investigación buscaría determinar si Powell mintió al Congreso sobre el alcance de la prolongada remodelación de la sede de la Reserva Federal en Washington ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

Uno de ellos fue Dan Pfeiffer, exfuncionario de la Administración Obama y actual podcaster, quien escribió en X: “Bien por Jerome Powell por enfrentarse a esta absurda corrupción autoritaria”.

Consultada por The Independent, la Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato.

Powell fue notificado de la investigación el viernes, mismo día en que el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones emitidas por un gran jurado. Estas solicitaban el testimonio de Powell ante el Comité Bancario del Senado el pasado junio, en relación con la remodelación de la sede del organismo.

Trump nominó a Powell en 2017, pero con el tiempo se distanció de él. Durante gran parte de 2025, lo presionó públicamente para que redujera con más fuerza las tasas de interés.

El proyecto de remodelación ha estado en marcha desde el primer mandato de Trump, aunque solo recientemente captó su atención, en el marco de sus esfuerzos por desplazar a Powell de la presidencia de la Reserva Federal.

open image in gallery Trump evalúa sustituir a Powell por su asesor Kevin Hassett al concluir su mandato en mayo ( Twitter - Fox News Sunday )

“Cuando se gastan 2.500 millones de dólares en lo que, en realidad, es una remodelación, creo que es realmente vergonzoso”, declaró Trump el pasado julio.

La Administración también criticó el proyecto por haber superado ampliamente su presupuesto original de 600 millones de dólares. La Reserva Federal justificó el aumento por la inflación registrada en los primeros años de la década de 2020 y por la detección de asbesto, cuya remoción encareció los costos.

El mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal concluye en mayo, aunque seguirá formando parte del organismo como gobernador hasta enero de 2028.

Esta semana, Trump dijo a The New York Times que ya tiene en mente un reemplazo para la presidencia del banco central. Además, destacó a su principal asesor económico, Kevin Hassett, al afirmar que es “sin duda”, una de las personas que le gustan.

Traducción de Leticia Zampedri