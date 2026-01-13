Una destacada funcionaria del gobierno de Groenlandia calificó de "inconcebible" la posibilidad de que Estados Unidos contemple adquirir un aliado de la OTAN, e instó al gobierno del presidente Donald Trump a atender las preocupaciones de la nación ártica.

Naaja Nathanielsen, ministra de Negocios y Recursos Minerales de Groenlandia, reveló que la población de la isla se encuentra "muy, muy preocupada" por la retórica estadounidense.

Sus declaraciones se produjeron un día antes de una reunión clave en Washington entre los ministros de Asuntos Exteriores del territorio danés semiautónomo y Dinamarca con altos funcionarios estadounidenses, en medio de crecientes tensiones por el deseo de la administración estadounidense de controlar el territorio.

"La gente no duerme, los niños tienen miedo, y esto lo llena todo en estos días. Y realmente no podemos entenderlo", declaró Nathanielsen durante una reunión con legisladores en el Parlamento británico.

Anteriormente, un funcionario del gobierno danés confirmó que Dinamarca proporcionó apoyo a las fuerzas estadounidenses en el Atlántico oriental la semana pasada al interceptar un petrolero por violaciones de las sanciones estadounidenses.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre un asunto sensible y habló bajo condición de anonimato, se negó a proporcionar detalles sobre en qué consistió el apoyo.

La interceptación estadounidense en el Atlántico culminó una persecución del petrolero que comenzó en el mar Caribe y duró varias semanas, tras el bloqueo impuesto por Estados Unidos en las aguas de Venezuela con el objetivo de capturar embarcaciones sancionadas que entran y salen del país sudamericano.

Hasta el momento, la Casa Blanca y el Pentágono no han respondido a las solicitudes de comentarios. Newsmax fue el primer medio en informar sobre el apoyo danés a la operación estadounidense.

Nathanielsen dijo que los groenlandeses entienden que Estados Unidos considera a Groenlandia como parte de su esfera de seguridad nacional.

“Lo entendemos. Queremos trabajar con ello”, afirmó, añadiendo que “entendemos la necesidad de un mayor monitoreo en el Ártico como consecuencia de la creciente inseguridad geopolítica”.

Nathanielsen señaló que Groenlandia comprende la necesidad de “sacudir las cosas, de hacer las cosas de manera diferente... Pero creemos que se puede hacer sin el uso de la fuerza”.

Dijo que “es simplemente inconcebible entender” que Groenlandia podría enfrentar la perspectiva de ser vendida o anexada.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirán con los ministros de relaciones exteriores de Dinamarca y Groenlandia el miércoles en la Casa Blanca para discutir el interés de Trump en adquirir la isla, según un funcionario estadounidense y dos fuentes familiarizadas con los planes, que hablaron bajo condición de anonimato porque la reunión aún no ha sido anunciada formalmente.

El ministro de relaciones exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo anteriormente que Vance organizaría una reunión con él y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Washington esta semana, con la presencia de Rubio.

En una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en Copenhague, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que Groenlandia no está en venta, informaron los medios daneses. Afirmó que Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos ni estar gobernada por Washington.

Frederiksen también subrayó la disposición de Dinamarca a invertir en la seguridad del Ártico. Dijo que no ha sido fácil enfrentarse a una presión inaceptable de un aliado cercano y que existen muchos indicios de que la parte más difícil está por venir.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se negó a participar en la disputa e insistió en que no era su papel intervenir.

“Nunca, jamás comento cuando hay discusiones dentro de la alianza”, dijo Rutte ante el Parlamento Europeo en Bruselas. “Mi papel es asegurarme de que resolvamos los problemas”.

Afirmó que la organización militar, compuesta por 32 naciones, debe centrarse en proporcionar seguridad en la región ártica, que incluye Groenlandia. “Cuando se trata de la protección del Alto Norte, ese es mi papel”.

Las tensiones aumentaron este mes mientras Trump y gobierno impulsan el tema y la Casa Blanca considera una serie de opciones, incluida la fuerza militar, para adquirir Groenlandia. Trump reiteró su argumento de que Estados Unidos necesita “tomar Groenlandia” o, de lo contrario, Rusia o China lo harían, en comentarios hechos el domingo a bordo del Air Force One.

Dijo que preferiría “hacer un trato” por el territorio, “pero de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia”.

Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos se dirige a Copenhague para sostener reuniones el viernes y el sábado, en un intento de mostrar unidad entre Estados Unidos y Dinamarca.