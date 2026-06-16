Sean “Diddy” Combs saldrá de prisión antes de lo esperado tras nuevo cambio en fecha de liberación

La fecha de liberación de prisión de Sean “Diddy” Combs se ha adelantado nuevamente tras varios ajustes.

En 2025, el magnate de la música (56) fue declarado culpable de dos cargos de transporte para la prostitución. Evitó cargos más graves, incluyendo un cargo de crimen organizado y dos cargos de tráfico sexual. Fue sentenciado a 50 meses de prisión y multado con 500.000 dólares.

Desde entonces, el equipo legal de Combs ha impugnado repetidamente la condena, alegando que fue tratado injustamente durante el juicio y que la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. debería garantizarle la libertad.

Según el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU., la fecha de liberación de Combs es ahora el 23 de febrero de 2028. Actualmente se encuentra encarcelado en la Institución Correccional Federal de Fort Dix en Nueva Jersey.

Es el último de una serie de ajustes: a principios de este año, su fecha de liberación figuraba como el 15 de abril de 2028. Antes de eso, se había fijado para el 25 de abril de 2028, y anteriormente para el 4 de junio de 2028, según la revista People.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs tiene prevista su salida de prisión para el 23 de febrero de 2028 ( AFP/Getty )

open image in gallery Diddy fue condenado a 50 meses de prisión en un juicio que tuvo gran repercusión mediática el año pasado ( AFP/Getty/Invision/AP )

Un representante de Combs declaró a The Independent que no disponían de información sobre el motivo de la reducción de la condena de prisión de Combs.

Los abogados del rapero han intentado repetidamente apelar su condena. En abril, comparecieron ante jueces de un tribunal federal de apelaciones para argumentar que su condena debería ser revocada, o al menos debería ser puesto en libertad y recibir una sentencia menor.

En los alegatos escritos que presentaron ante el juez del caso, reiteraron las afirmaciones que hicieron, incluyendo la aseveración de que los videos de Combs sobre encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos constituían “pornografía amateur” y estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Los abogados afirmaron que el término “prostitución” debía interpretarse de forma restrictiva para excluir lo que ellos describían como actividad voyeurista y expresiva.

Los abogados también argumentan que la sentencia de Combs fue demasiado severa, afirmando que el juez del juicio se basó erróneamente, en parte, en la conclusión de que los delitos implicaban fraude y coacción, y que Combs era un líder u organizador de la actividad delictiva.

Combs fue absuelto de los cargos de trata de personas con fines sexuales y crimen organizado, que conllevaban la posibilidad de una cadena perpetua. Fue condenado en virtud de la Ley Mann federal, que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales para cometer cualquier delito sexual.

Los fiscales federales afirmaron en documentos judiciales que las grabaciones de Combs no permitían ver su caso como una cuestión de libertad de expresión.

Afirmaron que si Combs tenía razón al sostener que los actos sexuales “creativos”, “elaborados” y “altamente escenificados” estaban protegidos por la Primera Enmienda, entonces “los burdeles que [ofrecían] escenas elaboradas y escenificadas para que los individuos tengan relaciones sexuales con mujeres a cambio de dinero podrían alegar la protección de la Primera Enmienda”.

El juicio de Combs el año pasado dejó al descubierto la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música. El caso incluyó testimonios escalofriantes sobre violencia, drogas y actuaciones sexuales que, según los testigos, él llamaba “freak-offs” (noches de sexo salvaje) o “noches de hotel”.

El magnate no testificó. Su equipo de defensa reconoció que podía ser violento, pero argumentó que los fiscales estaban forzando la situación para convertir su vida personal en un delito federal.

Información adicional de The Associated Press

Traducción de Sara Pignatiello