Marco Rubio parece burlarse de la captura de Maduro a bordo del Air Force One

El secretario de Estado, Marco Rubio, apareció el martes a bordo del Air Force One con un conjunto similar al que usó el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro tras su captura en enero.

Rubio llegó a la base conjunta Andrews, en Maryland, vestido con traje para abordar el vuelo del presidente Donald Trump rumbo a China. Sin embargo, después del despegue se cambió de ropa en una decisión que llamó la atención.

“¡El secretario Rubio luciendo el conjunto Nike Tech ‘Venezuela’ a bordo del Air Force One!”, escribió en X Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, en una aparente referencia a Maduro.

open image in gallery El secretario de Estado Marco Rubio vistió un conjunto deportivo a bordo del Air Force One que fue comparado con el que usó Nicolás Maduro cuando fue extraditado a Estados Unidos en enero ( X/AFP )

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en el palacio presidencial el 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en Caracas durante un operativo sorpresa y los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Tras su captura, el líder venezolano apareció fotografiado con los ojos vendados, esposado y vestido con un conjunto gris dentro de un avión militar estadounidense rumbo a Nueva York.

Rubio mantuvo durante años una postura crítica frente a los gobiernos de izquierda de Venezuela y Cuba, país del que su familia huyó hacia Florida después de la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.

Más tarde, la imagen publicada por Steven Cheung también fue compartida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, la misma que días antes difundió un mapa de Venezuela convertido en el supuesto “estado número 51” de Estados Unidos a partir de una publicación de Donald Trump en Truth Social.

Además, la Casa Blanca publicó un video titulado “A full circle moment”, en el que aparecía Rubio durante una conferencia de prensa y luego vestido con ropa informal mientras sonaba ‘Hypnotize’, de Notorious B.I.G.

Ahora queda por ver cómo reaccionará el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien el año pasado pidió a los estadounidenses vestir de manera más formal al viajar en avión, frente a la elección de vestimenta de Rubio.

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“La gente se viste como si fuera a dormir cuando viaja en avión”, se quejó Duffy en noviembre.

“Ayuden a los demás, mantengan una buena actitud, vístanse bien y recuperen la cortesía al viajar. Creo que así la experiencia de todos será mucho mejor”, añadió.

Además de Trump y Rubio, en el vuelo rumbo a Pekín también viajaron el secretario de Defensa Pete Hegseth, Elon Musk, el conductor de Fox News Sean Hannity y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, junto con Eric Trump y su esposa, Lara Trump.

El presidente aseguró en Truth Social que otros empresarios, entre ellos Tim Cook, de Apple; Larry Fink, de BlackRock; y Stephen Schwarzman, de Blackstone, también formarían parte de la delegación.

Según distintos reportes, el director Brett Ratner —responsable del cuestionado documental de Amazon Melania— también participaba del viaje y buscaba posibles locaciones para Una pareja explosiva 4, una franquicia que Trump desea revivir pese a la edad de sus protagonistas, Jackie Chan y Chris Tucker.

La visita de Trump a China en noviembre de 2017 fue la última ocasión en que un presidente estadounidense estuvo en territorio chino. Más recientemente, el mandatario se reunió cara a cara con Xi Jinping en octubre, durante la cumbre de APEC realizada en Busan, Corea del Sur.

De acuerdo con los informes, la próxima reunión entre ambos líderes incluirá un banquete de Estado y una visita al histórico complejo del Templo del Cielo.

Traducción de Leticia Zampedri