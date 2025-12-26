Un pequeño archipiélago, seis veces más pequeño que Rhode Island, acordó recibir a “nacionales de terceros países” provenientes de Estados Unidos.

Palaos, situado en el Pacífico occidental, selló el acuerdo con el Gobierno de Donald Trump a cambio de 75 millones de dólares en ayuda exterior, luego de cinco meses de negociaciones.

Así, los migrantes que nunca fueron acusados de un delito podrán residir y trabajar en el país, que cuenta con una superficie de 180 millas cuadradas y una población inferior a las 18.000 personas.

La Embajada de Estados Unidos en Koror, antigua capital de Palaos, confirmó los detalles en redes sociales tras una ceremonia de firma del acuerdo realizada en la víspera de Navidad.

Además, un vocero de la embajada escribió: “Estados Unidos valora profundamente la cooperación de Palaos en la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses, que sigue siendo una prioridad central para el Gobierno de Donald Trump”. En ese marco, añadió que Estados Unidos otorgó 7,5 millones de dólares para atender las necesidades de los servicios públicos pertinentes de Palaos.

open image in gallery Estados Unidos enviará a Palaos a ciertos inmigrantes bajo un nuevo acuerdo de cooperación migratoria con la pequeña nación del Pacífico ( Getty Images/iStockphoto )

Según el comunicado, los fondos se destinarán a preparación ante desastres, aplicación de la ley y estabilidad financiera.

Además, Estados Unidos impulsó el acuerdo durante meses, en línea con el objetivo del Gobierno de Trump de reubicar a migrantes en países de los que no son originarios.

Por otra parte, los legisladores plantearon la exigencia ya en julio, aunque entonces no precisaron cuántos inmigrantes debería aceptar Palaos, un país que recibe una ayuda significativa de Estados Unidos. Ahora, ese número quedó confirmado en 75 personas.

Palaos y Estados Unidos mantienen una relación de larga data. En efecto, el país insular obtuvo su independencia plena de Estados Unidos en 1994, tras cinco décadas de administración estadounidense. Además, apenas una década después, Palaos fue uno de los pocos países que respaldó de manera activa a Estados Unidos durante la invasión de Irak en 2003.

Aunque el archipiélago no cuenta con un ejército propio, los ciudadanos de Palaos pueden alistarse en las fuerzas armadas estadounidenses. Asimismo, durante la guerra fueron desplegados en dos ocasiones en Irak, junto con residentes de las Islas Marshall, Micronesia, Samoa, Hawái y Guam.

open image in gallery Palaos está ubicado en el Pacífico occidental, en una zona cercana a Filipinas y al territorio estadounidense de Guam ( Google Maps )

Palaos alcanzó su independencia plena en 1994, aunque sigue dependiendo en gran medida de Estados Unidos para recibir ayuda financiera y apoyo en materia de defensa, a cambio de derechos especiales de ingreso al territorio estadounidense. Además, como parte de los acuerdos diplomáticos, Estados Unidos obtiene el uso estratégico de las tierras y aguas del país.

El impulso para deportar a migrantes que se dirigen a Estados Unidos hacia un archipiélago situado a miles de kilómetros se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Trump.

Durante la temporada festiva, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió un video generado con inteligencia artificial en el que Papá Noel detiene a inmigrantes indocumentados, vestido con un chaleco antibalas y portando armas.

Más adelante en el video, aparece escoltando a los migrantes hacia un avión para su deportación, luego de procesarlos en un centro de detención.

open image in gallery La decisión coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump ( Getty Images )

Según un informe, el Gobierno planea adquirir al menos siete almacenes de escala industrial para utilizarlos como centros de detención con capacidad para hasta 80.000 migrantes.

El Gobierno de Trump enfrenta un problema creciente por el volumen de inmigrantes indocumentados retenidos en centros de detención. En ese sentido, según un informe de Trace, en noviembre había 67.000 personas detenidas en instalaciones del ICE.

Además, la propuesta de utilizar almacenes, revelada por The Washington Post, señala que cada uno de estos sitios albergaría entre 5.000 y 10.000 inmigrantes y funcionaría como parte de un sistema de “alimentación”. Es decir, las personas detenidas pasarían primero por centros de procesamiento antes de ser trasladadas a los almacenes, con el objetivo de dar tiempo a los agentes del ICE para concretar las deportaciones desde los centros de detención.

Traducción de Leticia Zampedri