Trump promete que EE. UU. atacará pronto a cárteles de la droga en tierra, pero no da detalles concretos

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a atacar a los cárteles de la droga en tierra y sugirió que México podría ser su próximo objetivo.

Según el mandatario, su gobierno ha logrado frenar “el 97 por ciento” del ingreso de drogas por vía marítima, tras una serie de ataques aéreos letales frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas. Estas acciones culminaron el fin de semana con la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una incursión militar.

No obstante, en una entrevista concedida a Fox News, Trump anticipó que ya estaría evaluando su próxima intervención militar.

“Hemos eliminado el 97 % de las drogas que entran por agua, y ahora vamos a comenzar a atacar en tierra en lo que respecta a los cárteles”, declaró el jueves al conductor Sean Hannity.

El presidente Donald Trump amenazí con lanzar ataques terrestres para combatir el narcotráfico. ( Joe Raedle/Getty Images )

Además, afirmó que “los cárteles gobiernan México”. Y agregó: “Es muy triste ver lo que ha ocurrido en ese país, pero los cárteles lo controlan y están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año con las drogas. Es horrible”.

Trump ofreció pocos detalles sobre en qué consisten sus planes, ni cuándo o dónde se llevarían a cabo esas operaciones.

Sin embargo, sus declaraciones han generado preocupación tras la reciente salida de Maduro del poder en Venezuela, ya que Trump parece estar ampliando la influencia militar de Estados Unidos en América Latina.

En ese contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó duramente la intervención de Washington.

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses ( Reuters )

“La posición de México contra cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica”, afirmó. Además, sostuvo que la intervención “nunca” ha traído democracia ni ha generado bienestar o estabilidad duraderos.

Y subrayó con énfasis: “Rechazamos la intervención en los asuntos internos de otros países”.

Por su parte, el presidente Donald Trump volvió a generar polémica al afirmar que no necesita acatar el derecho internacional y que la única limitación a su poder es su propia moralidad.

En una extensa entrevista con The New York Times, tras ser consultado sobre si existen límites a su influencia global luego de la intervención militar en Venezuela, respondió:

“Sí, hay una cosa: mi propia moral. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”.

“No necesito el derecho internacional”, insistió. Y agregó: “No busco hacer daño a la gente”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la intervención de Trump en Venezuela ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

En noviembre, el Gobierno de Trump comenzó a planear acciones directas contra los cárteles de la droga, como parte de lo que el presidente describió como un “conflicto armado” con las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Sin embargo, esta política exterior de línea dura ha desatado una ola de rechazo internacional, con fuertes críticas que acusan a Estados Unidos de actuar al margen del derecho internacional.

A principios de esta semana, las Naciones Unidas emitieron un duro comunicado en el que condenaron el ataque estadounidense contra Venezuela y la posterior salida de Nicolás Maduro del poder, al que calificaron como un ejemplo de “diplomacia de cañoneras”.

“Estas acciones representan una violación grave, manifiesta y deliberada de los principios más fundamentales del derecho internacional, establecen un precedente peligroso y ponen en riesgo la estabilidad de toda la región y del mundo”, afirmaron más de una decena de expertos de la ONU.

Además, advirtieron que “este ataque sin precedentes contra Venezuela no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio y profundamente preocupante de desprecio sistemático por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales”.

Traducción de Leticia Zampedri