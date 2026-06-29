Trump promete apelar el “caso falso” tras el rechazo de la Corte Suprema al fallo de $5M de E. Jean Carroll

El presidente Donald Trump afirmó que no renunciaría a sus intentos de anular el veredicto del jurado de 5 millones de dólares en el caso de difamación de E. Jean Carroll relacionado con acusaciones de abuso sexual, incluso después de que la Corte Suprema rechazó su solicitud.

“Sorprendentemente, la Corte Suprema se negó a ‘revisar’ un caso falso presentado en mi contra por una mujer que nunca conocí (¡la foto de una celebridad de hace décadas, donde aparece junto a su esposo, no cuenta!)”, escribió Trump el lunes en Truth Social, reafirmando una vez más su postura de no conocer a Carroll, a pesar de haber sido fotografiado con ella.

“Continuaré la lucha contra este caso de instrumentalización de la justicia y guerra jurídica en mi contra, incluida la ridícula acusación de difamación, con toda mi fuerza y poder”.

Durante años, Trump intentó anular el veredicto del jurado de 2022, en el que lo declaró culpable de abuso sexual contra Carroll, una exredactora de la revista Elle. Trump, quien negó sistemáticamente las acusaciones de Carroll y la acusó de mentir, también fue declarado culpable de difamar a la escritora en un caso aparte.

Los abogados de Trump argumentaron que el veredicto de 5 millones de dólares en el caso de abuso sexual y difamación fue injusto y un intento de perjudicar al presidente, a pesar de que el veredicto se produjo antes de que Trump regresó a la Casa Blanca.

open image in gallery E. Jean Carroll, una antigua redactora de revistas, recibió una indemnización de 5 millones de dólares después de que un jurado determinó que Trump la había difamado en el marco de unas acusaciones de abuso sexual ( Reuters )

Un tribunal de apelaciones ya había rechazado el argumento del presidente, al considerar que no había logrado demostrar que se hubieran producido errores en el caso que justificaran un nuevo juicio.

Los magistrados de la Corte Suprema, la mayoría de los cuales suelen simpatizar con los argumentos de Trump, no explicaron por qué optaron por no admitir el caso, como es tradición en este tipo de resoluciones.

Tras el rechazo de la Corte Suprema el lunes, el equipo legal de Trump declaró: “El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump y exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll. El presidente Trump seguirá ganando contra la propaganda legal liberal, mientras continúa centrado en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Roberta Kaplan, abogada de Carroll, afirmó que el fallo de la Corte Suprema respaldaba el veredicto.

“La decisión de la Corte Suprema de hoy ratifica de una vez por todas el veredicto unánime del jurado que declara al presidente Donald J. Trump culpable de agresión sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Sus múltiples intentos de apelar dicho veredicto fracasaron, y el fallo de hoy pone fin a su intento de eludir la responsabilidad por sus actos”, declaró Kaplan en un comunicado obtenido por NBC News.

open image in gallery El presidente Trump volvió a insistir en que nunca había conocido a E. Jean Carroll, al tiempo que afirmó que seguiría recurriendo las sentencias multimillonarias dictadas en el caso por abuso sexual y difamación ( realDonaldTrump/Truth Social )

El presidente y Carroll mantienen una batalla legal desde 2019, cuando la ex columnista de consejos publicó un extracto de sus memorias en el que acusaba a Trump de agredirla en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan.

Trump negó las acusaciones de Carroll y se desencadenó una batalla legal civil que resultó en dos veredictos separados del jurado.

El caso que derivó en el veredicto de 5 millones de dólares se originó a partir de una publicación en redes sociales que Trump hizo en 2022, en la que calificaba las acusaciones de Carroll de “farsa” y “estafa”. Posteriormente, Carroll demandó a Trump, y un jurado dictaminó en 2023 que el presidente la había difamado, otorgándole 5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Sin embargo, el jurado no determinó que Trump hubiera violado a Carroll, como ella había escrito en sus memorias.

open image in gallery Trump también recurrió la sentencia de un segundo juicio por difamación, en el que se concedieron a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales

Trump había estado presionando al Tribunal Supremo para que revisara el caso, con la esperanza de que fuera desestimado, ya que sus abogados argumentaban que las acusaciones se basaban en el testimonio de otras dos mujeres que lo acusaron de abuso sexual décadas atrás. El presidente negó las acusaciones de las tres mujeres.

En el otro caso, un jurado de Nueva York otorgó a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales tras declarar al presidente culpable de difamación por las declaraciones que hizo afirmando que ella “no era mi tipo” y que había actuado por motivos políticos al formular dichas acusaciones.

El presidente también apeló esa decisión.

Traducción de Olivia Gorsin