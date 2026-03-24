Seguidores de Trump se rindieron ante una hermosa soldado pro-MAGA: está creada con IA

Los seguidores del movimiento MAGA se han deshecho en elogios ante las fotos de una soldado rubia del ejército estadounidense, que camina desafiante junto al presidente de EE. UU., Donald Trump, para llevar a cabo la agenda “EE. UU. Primero”.

Pero hay un pequeño problema: es un personaje generado por inteligencia artificial.

Las imágenes, probablemente generadas por IA, mostraban a Jessica Foster usando tacones en un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Ormuz, posando para selfies con Trump y el presidente ruso Vladímir Putin, y dando un discurso en el evento “Junta de la Paz” del presidente estadounidense a principios de este año.

Según informa The Washington Post, la cuenta, que ya ha sido eliminada, consiguió más de un millón de seguidores desde que su misterioso creador comenzó a publicar en ella hace cuatro meses.

Según el periódico, quienes comentaban lo “hermosa” que era Foster y aplaudían su mensaje de “EE. UU. primero” eran, en su inmensa mayoría, cuentas con hombres en sus fotos de perfil.

open image in gallery Los seguidores de MAGA se han vuelto locos por una soldado del Ejército de los EE. UU. generada por IA, Jessica Foster, cuya cuenta ya ha sido eliminada de Instagram. La cuenta estaba repleta de fotos falsas de Foster junto al presidente Donald Trump ( Instagram )

open image in gallery En una publicación, la soldado del Ejército generada por IA afirmaba encontrarse a bordo de un buque de guerra en el estrecho de Ormuz, en plena crisis con Irán ( Instagram )

Algunas de las fotos de Foster recibieron más de 30.000 “me gusta”, y los usuarios comentaron lo "hermosa" que era, mientras que otros reaccionaron a la soldado generada por IA con emojis de ojos con corazones.

Trump y su administración han adoptado plenamente el auge de la IA. Fue un elemento destacado de su campaña presidencial de 2024 y se utiliza en numerosas agencias del gobierno federal en redes sociales, incluida la cuenta de la Casa Blanca. Se desconoce si algún funcionario de Trump comentó o compartió publicaciones de la cuenta de Foster.

El caso de Foster es otro ejemplo de cómo se está utilizando la IA para impulsar agendas políticas en tiempos de guerra, ya que los expertos advirtieron que los creadores estaban intentando atraer a los usuarios de las redes sociales a otras plataformas de pago.

Antes de ser eliminada, la cuenta estaba vinculada a otra cuenta de OnlyFans, donde los usuarios deben pagar una suscripción para acceder a contenido a menudo pornográfico. La plataforma declaró al Post que había eliminado la cuenta vinculada al Instagram de Foster porque la creadora no estaba verificada.

Sam Gregory, del grupo Witness, que defiende la veracidad en los videos e investiga los deepfakes, declaró al periódico que la cuenta de Foster “[ejemplificaba] lo engañosos” que pueden ser los generadores de IA.

Gregory afirmó que la mujer del ejército generada por IA es “la apoteosis de todo aquello con lo que fantasea MAGA, todo concentrado en un solo canal”.

open image in gallery La cuenta de Foster es otro ejemplo de cómo se está utilizando la inteligencia artificial para impulsar agendas políticas, sobre todo en tiempos de guerra, ya que los expertos han advertido de que los creadores están intentando atraer a los usuarios de las redes sociales hacia plataformas de pago ( Instagram )

“Pero es obvio que se trata de inteligencia artificial: las imágenes carecen de procedencia, no hay información histórica sobre ella, se aprecian fallos”, declaró Gregory al Post, y continuó: “Hay infinidad de mujeres bellas, reales e irreales, en Internet, pero tener una tan cercana al poder, en torno a los grandes acontecimientos del día, tiene un prestigio diferente”.

Un portavoz del Ejército de EE. UU. declaró al Post que las autoridades no habían encontrado ningún registro de Foster.

Desde que la cuenta original generada por IA desapareció de Instagram, han aparecido otras en su lugar que replican las mismas imágenes generadas por IA.

The Independent se ha puesto en contacto con Meta, la empresa matriz de Instagram, para obtener comentarios al respecto.

Los expertos que estudian la desinformación y la inteligencia artificial advirtieron que cuentas como la de Foster permitían que la propaganda se propagara como la pólvora en las redes sociales.

“El peligro reside en que nos estamos encaminando hacia una sociedad de lo irreal”, declaró Joan Donovan, profesora adjunta de la Universidad de Boston, al Post . Agregó: “Es una forma de transmitir mensajes políticos, y es eficaz”.

Por su parte, Adam Kinzinger, antiguo legislador republicano del estado de Illinois, dijo que era una “locura” que la cuenta tuviera un millón de seguidores.

“Jessica Foster claramente no es una soldado del ejército estadounidense. Jessica Foster es IA. Jessica Foster tiene un millón de seguidores. Y si miran los comentarios y lo que dice la gente... Dios mío, la gente que se cree a la IA, los MAGA, los viejos... ¡Por favor! Esto es una locura”, dijo en una publicación en redes sociales.

Traducción de Sara Pignatiello