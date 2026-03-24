¿Es falso que Trump esté en conversaciones de paz con Irán?

Donald Trump ha sido acusado de crear “noticias falsas” en un intento por tranquilizar a los mercados financieros después de que suspendiera los ataques contra la infraestructura energética de Irán y anunciara que EE. UU. estaba manteniendo conversaciones “productivas” con Teherán sobre el fin de la guerra.

El presidente del Parlamento iraní negó rápidamente que se hubieran producido conversaciones y condenó al presidente estadounidense por difundir información errónea en un intento por “escapar del atolladero”.

El lunes, Trump anunció que prorrogaba el plazo de 48 horas que Irán tenía para reabrir el crucial estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus centrales eléctricas, indicando que disponía de cinco días adicionales.

Declaró a la prensa que Irán deseaba “llegar a un acuerdo”, y afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner habían mantenido conversaciones con un líder iraní el domingo. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, indicó estar al tanto de las conversaciones, sin ofrecer más detalles.

Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bager Galibaf, declaró: “No se han celebrado negociaciones con EE. UU., y se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que están atrapados los estadounidenses e Israel”.

Las declaraciones del señor Galibaf contradicen a Trump, quien afirmó que ambos países habían estado dialogando para poner fin a la guerra desde la noche del sábado.

open image in gallery Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos está negociando con Irán ( Getty )

Desde Memphis, Tennessee, el lunes, el presidente dijo: “Teníamos planeado mañana derribar algunas de sus centrales eléctricas, vamos a posponerlo, esperemos que no tengamos que hacerlo”.

“Estamos teniendo conversaciones muy productivas; comenzaron anoche, y un poco la noche anterior. Creo que son muy buenas. Quieren la paz y acordaron que no tendrán armas nucleares”, agregó.

“Creo que hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo, así que le daremos cinco días y luego veremos qué sucede”, expresó.

Asimismo, Trump afirmó que la suspensión de los ataques aéreos previstos estaba “sujeta al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”; tras las declaraciones, los precios del petróleo y el gas se desplomaron, siendo la seguridad en el estrecho de Ormuz clave para el suministro mundial.

En respuesta, la televisión estatal iraní mostró un rótulo que decía: “El presidente de EE. UU. da marcha atrás tras la firme advertencia de Irán”.

Durante el fin de semana, Irán anunció que atacaría los sistemas de energía y agua de sus vecinos del Golfo en represalia si Trump cumplía su amenaza de atacar la infraestructura energética.

open image in gallery El Medio Oriente se ha visto inmerso en un conflicto desde los ataques aéreos del mes pasado ( AFP/Getty )

A pesar de la afirmación del lunes de Trump de que la guerra en Irán podría terminar pronto, Israel lanzó nuevos ataques contra Teherán, alegando que su objetivo era la infraestructura. Se escucharon explosiones en varios lugares.

El profesor Maziyar Ghiabi, director del centro de estudios persas e iraníes de la Universidad de Exeter, declaró: “La oferta del presidente estadounidense Donald Trump de conceder cinco días para alcanzar un acuerdo ha supuesto un alivio para los mercados financieros. Sin embargo, mientras el presidente estadounidense anunciaba el contacto diplomático con su homólogo iraní, la fuerza aérea israelí llevaba a cabo un bombardeo masivo contra la infraestructura iraní”.

“Los objetivos de EE. UU. e Israel parecen diferir, y Tel Aviv se prepara para un conflicto prolongado que, hasta ahora, ha tenido un impacto material limitado en comparación con el experimentado por los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y las bases estadounidenses”, añadió.

“La cuestión clave es si la Administración estadounidense podrá desvincularse de la estrategia israelí o si se verá arrastrada a una guerra prolongada con repercusiones globales —además de la impopularidad interna— debido a la ofensiva militar de Israel. Basándonos en precedentes, es improbable que Israel abandone su estrategia actual a menos que exista una fuerte presión por parte de EE. UU., algo que actualmente no está ocurriendo”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello