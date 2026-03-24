El Gobierno de Estados Unidos registró el dominio ‘Aliens.gov’

“El gobierno estadounidense registró el dominio "Aliens.gov" un mes después de que el presidente Donald Trump prometió desclasificar todos los archivos federales sobre ovnis y supuestos avistamientos extraterrestres.

Según 404 Media, el nuevo registro realizado por la Oficina Ejecutiva del Presidente fue detectado inicialmente por un bot de BlueSky que monitoriza los dominios federales, pero aún no existe ningún sitio web en esa dirección.

El expresidente Barack Obama causó revuelo en febrero cuando apareció en el podcast No Lie with Brian Tyler Cohen y pareció admitir la existencia de hombrecitos verdes.

“Son reales, pero no los vi, y no los guardan en... ¿dónde? No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”, dijo Obama.

open image in gallery El expresidente Barack Obama causó revuelo en febrero cuando, durante una entrevista en un pódcast, afirmó que cree que los extraterrestres existen, aunque admitió que nunca había visto a ninguno (Getty)

Cuando la respuesta atrajo una enorme atención de los obsesivos en línea, 44 se sintió impulsado a dar más detalles en Instagram, diciendo: “Intentaba mantenerme fiel al espíritu de la ronda rápida, pero ya que llamó la atención, permítanme aclararlo”.

“Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que exista vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que seres extraterrestres hayan contactado con nosotros”.

Su retractación fue recibida con escepticismo; sin embargo, un comentarista instó a Obama: “Parpadea dos veces si los extraterrestres te obligaron a decir esto”.

Unos días después, Trump intervino en el revuelo causado por el Air Force One, comentando sobre su predecesor: “Lo sacó de la información clasificada... No debería haber hecho eso. Cometió un gran error”.

“No tengo opinión al respecto. Nunca hablo de eso. Mucha gente sí. Mucha gente lo cree… Bueno, tal vez lo saque del apuro. Puede que lo saque del apuro desclasificando la información”.

open image in gallery El presidente Donald Trump afirmó que Obama había cometido un “gran error” al reconocerlo, pero finalmente ordenó la desclasificación de los archivos gubernamentales sobre ovnis (Getty)

Posteriormente, el presidente anunció en Truth Social su intención de hacer precisamente eso y escribió: “En vista del enorme interés demostrado, ordenaré al secretario de Defensa y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA ESTADOS UNIDOS!”.

A pesar de que Trump afirma que "nunca habla" de ovnis, con frecuencia le preguntaron sobre ellos y a menudo accedió con una respuesta receptiva.

Durante su campaña para regresar a la Casa Blanca en julio de 2024, le dijo al influencer Logan Paul que no era “un creyente”.

“Probablemente no pueda decir que lo soy”, añadió. “Pero me reuní con gente seria que dice que ven cosas realmente extrañas volando por ahí”.

Dos meses después, Lex Fridman, otro presentador de podcasts, le preguntó si, de ser presidente, publicaría alguna grabación de FANI que hubiera sido retenida previamente.

open image in gallery Una imagen satelital de un objeto volador no identificado, objeto de constante fascinación para millones de observadores de estrellas de todo el mundo (Getty)

“Lo haré”, prometió Trump. “Lo haría. Me encantaría hacerlo. Tengo que hacerlo”.

Luego, en octubre, le dijo a Joe Rogan que los extraterrestres “nunca han sido lo mío”. Pero admitió: “No hay razón para no pensar que Marte y todos estos planetas no tengan vida”.

Posteriormente, Trump nombró al multimillonario donante y aspirante a colonizador de Marte, Elon Musk, como asesor principal de su administración.

Mientras tanto, en los últimos años el Congreso celebró varias audiencias sobre ovnis en aras de la total transparencia y con la esperanza de disipar las teorías de la conspiración ante el gran interés público.

Traducción de Olivia Gorsin