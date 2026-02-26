“Las mujeres no somos menos”: la selección femenina de hockey responde a broma de Trump

Las integrantes de la selección femenina de hockey de Estados Unidos expresaron su decepción por lo que calificaron como una broma “de mal gusto” del presidente Donald Trump sobre verse obligado a invitarlas a Washington, aunque aclararon que la polémica no debería eclipsar su triunfo.

La controversia comenzó el domingo, cuando Trump llamó al equipo masculino tras conquistar la medalla de oro olímpica —la primera desde 1980— y los invitó al discurso sobre el estado de la Unión y a la Casa Blanca. Además, señaló que extendería la misma invitación al equipo femenino, que también venció a Canadá para quedarse con el oro.

“Debo decirles que vamos a tener que traer al equipo femenino”, comentó entre risas y añadió que, de lo contrario, enfrentaría un juicio político.

El comentario provocó carcajadas entre los jugadores, que celebraban en el vestidor junto al director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, según un video difundido del momento.

El martes, la mayoría del equipo masculino —con la indumentaria oficial del equipo de EE. UU.— visitó la Casa Blanca para reunirse con Trump, y varios asistieron esa noche a su discurso ante el Congreso. Por su parte, el equipo femenino declinó la invitación por compromisos previos; sin embargo, el presidente afirmó durante su intervención que la selección visitará la Casa Blanca “pronto”, algo que el equipo aún no ha confirmado públicamente.

Varias integrantes de la selección femenina de hockey de Estados Unidos expresaron su decepción por la broma del presidente Donald Trump sobre verse obligado a invitarlas a Washington, D. C. ( Getty Images )

Al menos tres integrantes del equipo se han pronunciado sobre el incidente.

Hilary Knight, capitana de la selección femenina y jugadora del Seattle Torrent, declaró a ESPN que la broma de Donald Trump le pareció “de mal gusto”, aunque reconoció que el equipo masculino estaba “en una posición complicada”.

“Creo que este es un buen momento para reflexionar sobre cómo hablamos de las mujeres”, señaló. “No solo en el deporte, sino en cualquier industria. Las mujeres no somos menos y nuestros logros no deberían verse opacados por nada que no sea lo grandes que son”. Asimismo, añadió que ambos equipos forjaron una fuerte camaradería durante los Juegos Olímpicos de Milán y que no quiere que “un desliz momentáneo” distraiga de sus triunfos paralelos.

Por su parte, Hayley Scamurra, delantera del Montréal Victoire, comentó en un pódcast que la llamada “fue lo que fue”, aunque destacó la “ola de cariño y apoyo” que han recibido.

En la misma línea, Kelly Pannek, también integrante del equipo estadounidense y doble medallista de oro, afirmó que el equipo masculino respaldó a las mujeres en Italia, si bien el comentario de Trump no le sorprendió.

“Con respecto a la llamada, sinceramente, no sorprende”, dijo Pannek, quien añadió que no sabe por qué habrían esperado algo distinto y que, para ellas, lo importante es volver a enfocarse en su equipo y en lo que lograron. “El video es lo que es; tendrían que preguntarles a ellos cómo se sintieron”, agregó.

Donald Trump recibió al equipo masculino de hockey de EE. UU. en el Despacho Oval el martes. En un momento, incluso se probó una de las medallas de oro ( White House )

Al menos un integrante del equipo masculino expresó arrepentimiento por la forma en que se desarrolló la llamada con el presidente Donald Trump.

El portero de los Boston Bruins y jugador del equipo estadounidense, Jeremy Swayman, reconoció que debieron haber reaccionado “de otra manera” y aseguró que sienten un profundo respeto por el equipo femenino. “Estamos muy felices por ellas”, afirmó, y añadió que compartir esa medalla de oro es algo por lo que estarán siempre agradecidos.

Mientras tanto, el equipo femenino podría celebrar su triunfo lejos de la Casa Blanca, ya que el martes el rapero Flavor Flav las invitó a una “celebración de verdad” en Las Vegas.

Traducción de Leticia Zampedri