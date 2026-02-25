Expulsan a un demócrata del discurso del estado de la Unión por protestar: “Las personas negras no son simios”

El representante Al Green, demócrata de Texas, fue escoltado fuera de la Cámara de Representantes minutos después de que el presidente Donald Trump pronunció su discurso del estado de la Unión tras sostener un cartel que decía “Las personas negras no son simios”.

El cartel era una aparente referencia a un video racista generado con inteligencia artificial que Trump publicó en Internet a principios de mes, en el que se representaba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como primates.

Green también fue expulsado del discurso conjunto de Trump ante el Congreso el año pasado por abuchear al presidente.

“¡No tienen autoridad para recortar Medicaid!” Green gritó a Trump mientras levantaba su bastón el pasado marzo. Ese verano, Trump firmó su “gran y hermoso proyecto de ley”, que recortaba drásticamente el gasto en el programa de asistencia sanitaria asequible.

open image in gallery El representante Al Green, demócrata de Texas, sostuvo un cartel de “Las personas negras no son simios” y fue escoltado fuera de la Cámara de Representantes minutos después de que el presidente Donald Trump pronunció su discurso sobre el estado de la Unión. ( REUTERS )

Green recibió dos advertencias del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para restablecer el orden antes de ser expulsado durante el último discurso de Trump sobre el estado de la Unión.

Este año, Green fue expulsado más discretamente después de que, al parecer, le hablara el personal de pista. Pero los republicanos sí gritaron “USA USA” al salir, como observó Eric García, de The Independent, desde el interior de la sala.

Antes de ser escoltados fuera, los republicanos trataron de tomar el asunto en sus propias manos, con el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, y el senador Markwayne Mullin que trató de agarrar el cartel, según los informes.

open image in gallery El cartel era una aparente referencia a un video racista generado por inteligencia artificial que Trump publicó en Internet en el que aparecían los Obama representados como primates ( REUTERS )

Cuando se le preguntó por las consecuencias a las que podría enfrentarse por haber sido apartado del discurso sobre el estado de la Unión dos años seguidos, Green dijo a los periodistas: “Las consecuencias no tenían ninguna importancia para mí. Hay que tomar partido”.

“Al Green es un frío perdedor que se avergüenza de sí mismo a diario y degrada el puesto que ocupa en el Congreso. No es una persona seria; por eso hace cosas poco serias”, declaró a The Independent el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El video de los Obama generado por inteligencia artificial recibió duras críticas tanto de demócratas como de republicanos.

open image in gallery Green fue expulsado del discurso conjunto de Trump ante el Congreso el año pasado por abuchear al presidente ( AFP via Getty Images )

La Casa Blanca afirmó que un empleado publicó “erróneamente” el video el 5 de febrero y que fue retirado varias horas después de ser compartido.

Trump se negó a disculparse por el video racista y dijo a los periodistas: “No cometí un error”.

Barack Obama reaccionó en una entrevista con el podcaster Brian Tyler Cohen a principios de este mes, diciendo: “No parece haber ninguna vergüenza sobre esto entre la gente que solía sentir que había que tener algún tipo de decoro”.

Traducción de Olivia Gorsin