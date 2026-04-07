Mientras la mayor parte de Washington y gran parte del país esperaban su próximo movimiento, Donald Trump dio marcha atrás el martes por la noche en su amenaza de desatar la devastación en Irán.

El presidente de EE. UU. escribió en Truth Social que las fuerzas estadounidenses suspenderían durante dos semanas los planes para un ataque militar masivo y final contra Irán, mientras continuaban las negociaciones entre los dos países, con la mediación de Pakistán.

También afirmó que la reapertura total del estrecho de Ormuz formaría parte del acuerdo para una pausa temporal en sus planes.

“Tras conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el envío de la fuerza destructiva esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, declaró el mandatario.

Donald Trump prometió el martes que destruiría la “civilización” iraní si el país no accedía a sus exigencias ( AFP/Getty )

“¡Será un alto el fuego bilateral! La razón es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, añadió.

El anuncio del martes por la noche se produjo tras doce horas especialmente difíciles en Washington. La jornada comenzó con la promesa del presidente de desatar una fuerza militar catastrófica sobre la infraestructura civil de Irán, incluyendo puentes y centrales eléctricas, si el Gobierno iraní no accedía a su exigencia de reabrir el estrecho de Ormuz.

“Esta noche caerá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total y completo, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso, ¿quién sabe?”, escribió Trump en Truth Social el martes por la mañana.

Las palabras de Trump el martes por la noche no dejaron claro de inmediato si el alto el fuego temporal incluiría al ejército israelí, que también es parte en el conflicto, pero en Tel Aviv se emitió una alerta advirtiendo a los residentes sobre la llegada de cohetes pocos minutos después de que se publicara el mensaje de Trump, según Fox News.

Para la administración Trump, la guerra con Irán se ha convertido en un laberinto confuso, ya que el presidente se encuentra incapaz de explicar a los estadounidenses cuándo terminará o por qué la Casa Blanca sigue amenazando con intensificar el conflicto si, supuestamente, se han alcanzado los objetivos de EE. UU.

Traducción de Sara Pignatiello