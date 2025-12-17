Sanciones de EEUU sacuden a cártel mexicano y a su líder

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado al cártel mexicano Santa Rosa de Lima, un grupo criminal violento dedicado al robo y tráfico de combustible. Esta organización ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más mortíferos de México, en guerra con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Las actividades del cártel, que roban miles de millones de dólares a Pemex, la energética estatal, alimentan un mercado negro transfronterizo y socavan a empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos, afectando los ingresos del gobierno mexicano, indicó el Tesoro. José Antonio Yepez Ortiz, su líder, también fue sancionado.

Activo desde 2014 y originario de la comunidad guanajuatense que le da nombre, el cártel sufrió un golpe en agosto con la incautación de 164.000 litros de hidrocarburo robado. Las autoridades estadounidenses consideran el robo de combustible la mayor fuente de ingresos no relacionada con las drogas para los cárteles, un problema que en septiembre llevó a la detención de miembros de la Marina mexicana implicados en el contrabando.

( Foto AP/Victoria Razo )

El Tesoro recordó que los robos de crudo se hacen “principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex”, perforando los ductos y secuestrando camiones cisterna. Luego el combustible se vende en el mercado negro de México, Estados Unidos y América Central.

En su entrada hacia territorio estadounidense, a menudo se etiqueta erróneamente como “aceite residual” u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones, explicó el Tepartamento.

“No importa dónde o cómo los cárteles estén ganando y lavando dinero”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Lo encontraremos”.