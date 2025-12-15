El hijo del director de Hollywood Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fue arrestado después de que la pareja fuera encontrada muerta a puñaladas en su casa de California el domingo.

Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado el domingo por la noche y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de la Policía de Los Ángeles el lunes por la mañana, según muestran los registros del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Se le impuso una fianza de 4 millones de dólares.

El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó que el arresto se hizo por cargos de “homicidio” tras las muertes del director, de 78 años, y de su esposa, de 68, cuyos cuerpos fueron descubiertos por su hija Romy, que vive cerca, según los informes.

A través de un comunicado oficial, un vocero de la familia expresó: “Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad en este momento increíblemente difícil”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles anunció que está investigando las muertes como aparentes homicidios.

open image in gallery Michele Singer Reiner, de 68 años, y Rob Reiner, de 78, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles el domingo ( Getty )

Las muestras de condolencias no tardaron en llegar desde distintos sectores del mundo del entretenimiento. Además, figuras políticas como el expresidente Barack Obama, el gobernador de California Gavin Newsom y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi también hicieron público su pesar. Todos destacaron su respeto por Reiner, reconocido demócrata y activista político comprometido.

¿Qué ocurrió?

Un grupo de paramédicos y bomberos acudió a una vivienda en Chadbourne Avenue, en el exclusivo vecindario de Brentwood, alrededor de las 3:38 p. m. del domingo, después de que los cuerpos de un hombre y una mujer, de 78 y 68 años respectivamente, fueran descubiertos y posteriormente identificados como la famosa pareja por las fuerzas del orden.

No había señales de entrada forzada en la amplia casa de los Reiner y la pareja presentaba heridas compatibles con apuñalamientos, según informaron fuentes al diario Los Angeles Times.

El subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, proporcionó poca información en una conferencia de prensa el domingo por la noche, pero dijo que la investigación de la muerte seguía en curso. TMZ informó que la pareja fue “degollada” tras una discusión en la casa.

Un vecino declaró a ABC7 que los reconocidos comediantes Larry David y Billy Crystal, este último protagonista de la famosa comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, dirigida por Reiner, visitaron el lugar del crimen por separado. Según testigos, Crystal fue visto saliendo de la residencia visiblemente afectado.

open image in gallery El lunes se muestra la entrada a la residencia de Rob Reiner. Los agentes retiraron la cinta policial cerca de la casa y anunciaron que reabrirían la calle ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

open image in gallery Los Reiner junto a su hija Romy. Se cree que fue ella quien encontró a sus padres tras el ataque en su vivienda ( AP )

Autoridades arrestan al hijo de Reiner

Nick Reiner se encuentra bajo custodia policial, pero los registros de la cárcel no especifican los cargos que se le imputan.

Reiner, que mide 1,90 metros y pesa 113 kilos, fue detenido a las 9:15 p. m. del domingo e ingresó en la cárcel a las 5:05 a. m.

Según informó una fuente policial familiarizada con la investigación a varios medios de comunicación, los investigadores interrogaron a un familiar el domingo por la noche en relación con las muertes.

Nick, que hablaba abiertamente de su lucha contra la adicción, coescribió la película de 2015 Being Charlie. La película, dirigida por su padre, se inspiró en sus propias experiencias con la adicción a las drogas, la rehabilitación y la falta de hogar.

“Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas”, ha dicho. “Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido”, observó.

open image in gallery Nick, quien era abierto acerca de su lucha contra la adicción, coescribió la película de 2015 ‘Being Charlie’, dirigida por su padre, Rob Reiner. Nick fue detenido tras la muerte a puñaladas de sus padres ( Getty )

Después de dejar el alcohol, declaró a la revista People en 2016: “Llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y rodeado de mi familia”.

Posteriormente, plasmó sus experiencias en un guion autobiográfico, Being Charlie.

“No te propones tener una experiencia catártica ni terapéutica de ningún modo”, dijo Rob Reiner cuando apareció en el programa Build de AOL con Nick en 2015. “El hecho de que estuviéramos tratando cosas por las que Nick había pasado y cómo yo me había relacionado con ellas y cómo su madre se había relacionado con ellas... me obligó a ver con más claridad y comprender con mayor profundidad lo que Nick había pasado, y creo que le obligó a él a ver cosas que yo había experimentado durante este proceso”.

“Es decir, discutimos por algunas cosas, pero al final nos obligó a mejorar la película”, añadió Rob Reiner. “Todo el proceso, al menos en mi caso, me hizo comprenderlo mucho más y me convirtió en un mejor padre. Espero que así haya sido”.

open image in gallery La policía permaneció toda la noche en la casa de Brentwood mientras continuaba la investigación sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele. Su hijo Nick se encuentra ahora bajo custodia ( Getty )

¿Qué ha dicho la policía de LA?

Las autoridades están investigando las muertes como aparentes homicidios.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha confirmado el arresto de Nick Reiner hasta última hora de la mañana del lunes.

El subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, informó en conferencia de prensa el domingo que el caso está siendo investigado por la División de Robos y Homicidios, y que las diligencias continuarán durante los próximos días.

“Estamos a la espera de que avance el proceso legal”, declaró Hamilton.

open image in gallery Policías, medios de comunicación y vecinos permanecieron afuera de la casa de los Reiner en Brentwood, Los Ángeles, la noche del domingo ( Getty )

“Debemos obtener una orden de registro para ingresar a la vivienda. Una vez cumplido ese paso, realizaremos una investigación exhaustiva de la escena del crimen, tanto dentro como fuera de la casa, así como en el vecindario cercano”.

¿Quiénes eran los Reiner?

Rob Reiner fue una figura clave en el cine y la televisión estadounidenses, tanto frente como detrás de cámaras.

Hijo del legendario comediante y director Carl Reiner —recordado por su estrecha colaboración con Mel Brooks—, Rob inició su carrera como actor en la exitosa comedia televisiva de los años setenta All in the Family, donde interpretó al entrañable Michael “Meathead” Stivic.

Como cineasta, debutó con el falso documental de culto This Is Spinal Tap (1984), al que siguió una destacada seguidilla de éxitos en diversos géneros. Entre sus películas más recordadas figuran Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989), Misery (1990) y Cuestión de honor (1992).

open image in gallery Reiner junto a su padre, el legendario comediante y director Carl Reiner ( AP )

A lo largo de su carrera, dirigió un total de 23 largometrajes. A comienzos de este año se estrenó la esperada secuela de su obra más emblemática, This Is Spinal Tap II: The End Continues, con Michele Singer como productora.

Reiner también fue cofundador de Castle Rock Entertainment, una de las productoras más exitosas de las últimas décadas. Como actor, tuvo participaciones destacadas, incluyendo el papel del director Marty DiBergi en This Is Spinal Tap y una interpretación memorable en El lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, como el irascible padre del personaje de Leonardo DiCaprio.

En el plano personal, estuvo casado en primeras nupcias con la también directora Penny Marshall. Más adelante conoció a la fotógrafa Michele Singer durante el rodaje de Cuando Harry conoció a Sally, gracias a una presentación del director de fotografía Barry Sonnenfeld.

open image in gallery Rob Reiner, segundo por la izquierda, posa con su esposa Michele, a la izquierda, y sus hijos Nick, en el centro, Romy y Jake en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall, en abril de 2018. Reiner y su esposa fueron hallados muertos el domingo

Reiner, que acababa de divorciarse de Penny Marshall, acabó modificando el final del clásico de 1989 tras conocer a Michele Singer, según un reportaje que afirmaba que él había servido de inspiración a la guionista Nora Ephron para crear el personaje de Harry, el escéptico protagonista masculino.

Durante la preproducción de la película, Reiner le dijo al director de fotografía que pensaba llamar a la actriz Michelle Pfeiffer, después de verla en la portada de la revista Premiere y leer que se estaba divorciando. La había conocido unos meses antes y le había parecido “una persona agradable”, según declaró a The Guardian en 2018.

El director de fotografía le sugirió que llamara a Michele Singer. El resto es historia. Cuando ya había transcurrido la mayor parte del rodaje, se fijó en una “mujer muy atractiva” en el plató. Era Singer.

“En un principio, Harry y Sally no acababan juntos. Pero entonces conocí a Michele y pensé: ‘Vale, ya veo cómo funciona esto’”, declaró al medio.

La pareja se casó en 1989 y tiene tres hijos: Jake (34 años), Nick (32) y Romy (28). Reiner también tuvo otra hija, Tracy, de 61 años, de su primer matrimonio con Marshall.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado sobre Reiner en el que decía: “Rob fue el genio de gran corazón detrás de muchas de las historias clásicas que nos encantan, con proyectos tan variados como La princesa prometida y Cuestión de honor. Su empatía ilimitada hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando así a generaciones cómo ver la bondad y la rectitud en los demás, y animándonos a soñar en grande”.

Traducción de Leticia Zampedri