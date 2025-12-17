El personal de la Casa Blanca actualizó el llamado “Paseo de la fama presidencial” el miércoles añadiendo largas descripciones de cada expresidente de EE. UU., con una retórica que se alinea con la del presidente Donald Trump —y que incluye llamar al expresidente Joe Biden “el peor presidente de la historia de EE. UU.”.

Como parte del esfuerzo continuo del mandatario por personalizar la Casa Blanca a su gusto, Trump grabó en piedra sus conocidas opiniones sobre cada expresidente, añadiendo placas debajo de los retratos que ahora cuelgan a lo largo de la columnata.

Pero en lugar de describir neutralmente a cada gobernante, la Administración Trump optó por ser más subjetiva: afirmó que el expresidente Barack Obama era “una de las figuras políticas más divisivas”, y aseguró que el exmandatario Ronald Reagan “era un admirador” de Trump.

“Joe el Dormilón fue, con diferencia, el peor presidente de la historia de EE. UU.”, reza la placa bajo el retrato de Biden, en el que se muestra una máquina de firmar en lugar de su retrato oficial. El texto continúa: “Asumió el cargo como resultado de las elecciones más corruptas jamás vistas en el país”.

Como parte de la descripción de Obama, la Casa Blanca escribió: “Como presidente, aprobó la muy ineficaz Ley de Asistencia Sanitaria 'Inasequible', lo que provocó que su partido perdiera el control de ambas Cámaras del Congreso y la elección de la mayor mayoría republicana en la Cámara de Representantes desde 1946”.

open image in gallery Las nuevas placas contienen largas descripciones y opiniones sobre los presidentes que coinciden con la opinión de Trump ( AP )

En el caso del expresidente Bill Clinton, la Casa Blanca atribuyó sus éxitos legislativos a “los republicanos en el Congreso”, y se jactó de que Trump pusiera fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el acuerdo comercial alcanzado bajo el mandato de Clinton. Asimismo, la Casa Blanca incluyó una línea sobre cómo Hillary Clinton perdió las elecciones presidenciales de 2016 en la descripción de Bill Clinton.

Sin embargo, los expresidentes percibidos como más afines a Trump, como Reagan, recibieron una descripción más elogiosa en sus placas.

Sobre Reagan, la Casa Blanca escribió: “Conocido como ‘El Gran Comunicador’, fue reelegido en 1984 tras una victoria abrumadora y dejó el cargo con un alto índice de aprobación. Era admirador del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica candidatura de este a la Casa Blanca. Asimismo, ¡el presidente Trump era admirador suyo!”.

En cuanto al expresidente Richard Nixon, la descripción afirma que Nixon tuvo “una de las mayores remontadas políticas de la historia de EE. UU.” y “obtuvo la mayor victoria en voto popular de la historia” del país.

open image in gallery “Fue, con diferencia, el peor presidente de la historia de EE. UU.”, reza la placa bajo el retrato de Biden, que muestra una máquina de firmar en lugar de su retrato oficial ( AP )

open image in gallery En el “Paseo de la Fama Presidencial”, la Casa Blanca ofreció elogios a Nixon, Reagan y otros presidentes aprobados por Trump mientras insultaba a los que no le gustan al presidente ( AP )

En su descripción, la Casa Blanca parece favorecer al expresidente Gerald Ford por haber emitido un “valiente indulto a Richard Nixon”.

Las nuevas placas forman parte del “Paseo de la fama” de la Casa Blanca, una pared situada fuera del Ala Oeste en la que ahora cuelgan retratos de todos los presidentes por orden de mandato. El único exento es Biden, cuyo retrato fue sustituido por una foto de la máquina de firmar, en referencia a las afirmaciones de los republicanos de que el personal de Biden utilizaba dicho dispositivo en lugar de la firma real del expresidente.

La Administración Trump no se ha avergonzado de utilizar su protagonismo para “trolear” a los opositores a Trump a través de las redes sociales, discursos y otros medios.

Las nuevas placas del “Paseo de la fama” parecen ser la última invención de la Administración para arremeter contra expresidentes o políticas específicas con las que Trump no se alinea.

open image in gallery Las placas descriptivas de George W. Bush y Bill Clinton son críticas, mientras que la de George H. W. Bush solo reconoce sus logros ( AP )

Bajo el retrato del expresidente George W. Bush, la Casa Blanca incluyó líneas como: “El presidente Bush creó el Departamento de Seguridad Nacional, pero inició guerras en Afganistán e Irak, ambas de las cuales no deberían haberse producido”; y: “Poco antes del final de su Gobierno, se produjo una crisis financiera mundial y una importante recesión”.

Por otro lado, para describir al expresidente George H. W. Bush, la Casa Blanca solo incluyó sus logros.

La placa del expresidente John F. Kennedy reconoce la “fallida invasión de Bahía de Cochinos”, y la del expresidente Lyndon B. Johnson dice que “el descontento por la guerra de Vietnam provocó disturbios nacionales y perjudicó enormemente su presidencia”.

Para describir al expresidente Jimmy Carter, la Casa Blanca enumeró sobre todo acontecimientos negativos como la crisis de los rehenes en Irán, la inflación, la expansión del comunismo, la invasión de Afganistán por la Unión Soviética y otros. Sin embargo, la descripción termina reconociendo que Carter hizo “cosas maravillosas por la humanidad” después de dejar el cargo.

Traducción de Sara Pignatiello