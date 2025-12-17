El periodista de Vanity Fair que realizó una entrevista incendiaria con Susie Wiles respondió a la acusación de la Casa Blanca, que calificó el reportaje como un “ataque” contra el Gobierno de Trump.

Durante la preparación del artículo, el reportero Chris Whipple se reunió en once ocasiones con la jefa de gabinete de la Casa Blanca a lo largo de once meses.

Wiles, considerada una de las figuras más influyentes del entorno de Donald Trump, ha sido clave en el diseño de la estrategia política que lo llevó de regreso a la Casa Blanca.

En la entrevista, Wiles afirmó que Trump tiene una “personalidad de alcohólico”, describió a J. D. Vance como un teórico de conspiraciones y sugirió que Elon Musk es un consumidor “confeso” de ketamina.

open image in gallery Más tarde, Wiles alegó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto ( AP )

Más tarde, Wiles alegó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Sin embargo, Whipple respondió con firmeza: “Todo quedó grabado”.

“Fue uno de esos momentos en la carrera de un reportero en los que cae un rayo. Me sorprendió hasta qué punto ella hablaba sin reservas y con total libertad, siempre en registro oficial”, declaró Chris Whipple en una entrevista con Anderson Cooper en CNN. “Todo lo que aparece en el artículo fue dicho oficialmente. Grabé cada entrevista”.

Whipple comparó la controversia con el escándalo de Watergate y aseguró que, hasta ahora, la Casa Blanca no ha podido refutar ninguna de sus afirmaciones.

“No hay un solo hecho ni una sola declaración del texto que hayan cuestionado”, afirmó. “Esto me recuerda mucho a los días de Watergate, cuando Ben Bradlee hablaba de la ‘negación sin negación’. Esto es la máxima expresión de eso”.

Wiles, conocida por mantener un perfil bajo y limitar sus apariciones públicas, fue apodada por Whipple como la “Greta Garbo” del segundo Gobierno de Trump.

open image in gallery La entrevista en profundidad se desarrolló a lo largo de once meses y permitió a los lectores asomarse al caos que se vivía tras bambalinas en la Casa Blanca ( Christopher Anderson/Vanity Fair )

Sin embargo, su entrevista con Vanity Fair ofreció una mirada directa y sin filtros al caos interno en la Casa Blanca.

Wiles relató que criticó públicamente a Elon Musk por compartir una publicación que culpaba a empleados del sector público de haber provocado millones de muertes bajo los regímenes de Adolf Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong. Según afirmó, Musk difundió ese contenido mientras se encontraba “microdosificando”.

También expresó su preocupación por los recortes promovidos por el empresario tecnológico a la agencia USAID, los cuales —dijo— la dejaron “consternada”, ya que consideraba que la institución realizaba “un trabajo muy valioso”.

Wiles, quien fue la estratega clave detrás de la exitosa campaña de Ron DeSantis para la gobernación de Florida en 2018, aseguró además que no hay “nada, absolutamente nada” que Trump considere realmente imposible de lograr. Atribuyó esa mentalidad a una personalidad marcada por la exageración, comparable —según explicó— al comportamiento amplificado que muestra una persona bajo los efectos del alcohol. Aclaró, sin embargo, que Trump no consume bebidas alcohólicas.

Tras la publicación del reportaje, Wiles calificó el artículo como “un ataque engañosamente planteado”. En una publicación en X, escribió:

“Se ignoró un contexto clave y se dejó fuera gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Después de leerlo, asumo que se hizo con la intención de construir una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo”.

open image in gallery Chris Whipple desestimó las críticas a la entrevista y recordó que todo lo dicho por Wiles quedó grabado ( CNN )

En una reacción llamativa, Donald Trump salió en defensa de Susie Wiles, luego de que sus declaraciones sobre la administración desataran una tormenta en redes sociales.

“No lo leí, porque no leo Vanity Fair, pero ella ha hecho un trabajo fantástico”, dijo el presidente a The New York Post. “Por lo que tengo entendido, los hechos eran incorrectos y se trató de un entrevistador muy mal informado, deliberadamente mal orientado”.

Trump añadió que considera a Wiles “fantástica” y reiteró que no consume alcohol.

“Todo el mundo lo sabe, pero muchas veces he dicho que, si bebiera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico”, afirmó. “Lo he dicho muchas veces sobre mí mismo. Tengo una personalidad muy posesiva”.

Por su parte, Vance también defendió a Wiles ante los periodistas, a pesar de que ella lo calificó como un teórico de conspiraciones. Explicó que ambos “han bromeado sobre eso, tanto en privado como en público, desde hace mucho tiempo”, y admitió que no leyó el artículo.

Traducción de Leticia Zampedri