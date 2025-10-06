Trump fija fecha para una pelea de la UFC en la Casa Blanca: su cumpleaños número 80

Donald Trump confirmó que la muy debatida pelea de la UFC en la Casa Blanca se realizará el día de su cumpleaños número 80.

El controvertido evento, previsto para el Jardín Sur, estaba programado originalmente para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El presidente anunció la nueva fecha durante un acto por el 250.º aniversario de la Armada de EE. UU.

open image in gallery Donald Trump dio la noticia mientras se dirigía a cadetes de la Marina y a personal militar ( Copyright 2025 Associated Press All rights reserved )

“El 14 de junio del próximo año vamos a tener una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca, justo en los terrenos de la Casa Blanca”, dijo Trump ante una multitud de cadetes navales y personal militar.

El mandatario no mencionó que la pelea coincidirá con su cumpleaños.

La semana pasada, el luchador de UFC Conor McGregor afirmó que ya había firmado para el combate de junio y lo describió como un “acuerdo cerrado”.

“No hay nada que negociar”, afirmó Trump en Fox News.

Sin embargo, Dana White, director ejecutivo de la Ultimate Fighting Championship (UFC), aseguró que su equipo “aún no ha comenzado a negociar” con nadie para la pelea.

open image in gallery Conor McGregor aseguró que peleará en el evento, pero el CEO de la UFC afirma que aún no hay ningún contrato firmado ( EPA )

“Dejé claro que Conor quiere participar en esa cartelera y se nota que está muy entusiasmado con la idea, pero no hay nada cerrado todavía y no existe ninguna negociación con la Casa Blanca”, explicó White a periodistas.

El ejecutivo de la UFC, amigo y aliado cercano del presidente, advirtió que la seguridad representará un “problema enorme” durante el evento. Según detalló, menos de 5.000 personas podrán presenciar la pelea en los terrenos de la Casa Blanca.

El resto del público se ubicará en un “parque conectado con la Casa Blanca”, dijo White, en referencia al Parque de los Presidentes.

“Ahí podemos reunir a 85.000 personas y colocar pantallas”, añadió. “Vamos a montar un gran escenario y ofrecer conciertos. Vamos a tomar el control de Washington D. C. durante toda esa semana”.

open image in gallery Dana White dijo que solo 5.000 personas serán invitadas al evento de la UFC ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

En septiembre, la Casa Blanca informó a The Hill que el evento también incluirá fuegos artificiales, espectáculos de luces y el pesaje de los peleadores en el Monumento a Lincoln.

El vocero de Trump, Steven Cheung, declaró al Wall Street Journal que el evento serviría para “celebrar el monumental 250.º aniversario de Estados Unidos” en el Día de la Independencia. Ahora, la fecha se adelantará tres semanas para hacerla coincidir con el cumpleaños del presidente.

Cuando Trump concluya su segundo mandato, se convertirá en el presidente de mayor edad en la historia del país: tendrá 82 años al dejar el cargo, aunque en varias ocasiones ha insinuado su intención de postularse para un tercer mandato, algo sin precedentes.

Traducción de Leticia Zampedri