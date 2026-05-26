Los precios de la gasolina están bajando en EE. UU.: ¿cuánto durará esta tendencia?

Los precios de la gasolina han disminuido en la mayoría de los estados de EE. UU., pero este alivio podría ser efímero si las negociaciones entre EE. UU. e Irán fracasan.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en la compañía tecnológica GasBuddy, señaló el lunes que los precios de la gasolina habían caído a un promedio nacional de 4,45 dólares por galón, mientras que los del diésel habían bajado a un promedio nacional de $5,56 por galón, cifras que superaban las predicciones más optimistas de la semana. Según la AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil), el promedio nacional de la gasolina la semana pasada fue de $4,53 por galón, y el del diésel de $5,65 por galón.

“Los precios promedio de la gasolina siguen bajando más allá de lo que parecía optimista hace una semana”, escribió De Haan en una publicación en X.

De Haan señaló que un posible acuerdo entre la Administración Trump y Teherán para poner fin a la guerra en Irán podría haber contribuido a retrasar la volatilidad prevista, incluyendo cualquier posible aumento de los precios, mientras los mercados esperan el resultado de las negociaciones. Añadió que aún es pronto para saber cuánto tiempo continuará la caída.

El martes, el precio promedio nacional de la gasolina subió a $4,49 por galón. El diésel aumentó ligeramente a $5,58 por galón.

Los precios de la gasolina han bajado en la mayoría de los estados durante la última semana, pero este respiro en los precios podría ser temporal si las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán se deterioran ( AP )

Y aunque existe la posibilidad de que los precios vuelvan a subir, De Haan dijo el martes que espera que la mayoría de los estados experimenten una caída de los precios mientras el mercado espera noticias sobre el posible acuerdo de guerra con Irán.

“Por ahora, el mercado petrolero sigue dividido en cuanto al riesgo: la atención se centra más en el corto plazo; los precios de la gasolina en la mayoría de los estados deberían seguir bajando durante los próximos uno o dos días (quizás más) mientras esperamos a ver si se llega a un acuerdo o si los nuevos ataques aumentarán el riesgo a corto y largo plazo”, añadió.

Muchos analistas del sector energético se muestran escépticos ante la posibilidad de que las negociaciones actuales provoquen algún cambio significativo en los precios del petróleo, dado que el estrecho de Ormuz permanece cerrado.

“Soy escéptico. Lo creeré cuando lo vea”, dijo Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group, a CNN el martes.

“Incluso en el mejor de los casos, un endurecimiento fundamental del mercado es inevitable. Hay una matemática brutal e inexorable que no se puede cambiar con un acuerdo”, dijo McNally, e incorporó: “No quiero ser pesimista, pero no creemos que esto haya terminado”.

A pesar de la reciente bajada de precios, la gasolina sigue siendo considerablemente más cara en EE. UU. que hace un año. GasBuddy informó que 12 estados —Washington, Colorado, Hawái, Ohio, Wyoming, Minnesota, Montana, Oregón, Michigan, Nebraska, Arkansas y Dakota del Sur— registraron precios récord de gasolina para el Día de los Caídos. Washington encabezó la lista con un promedio nacional de $5,71 por galón, 51 centavos más que su récord anterior, establecido en 2022.

En Seattle, el precio promedio de la gasolina bajó 5,1 centavos durante la última semana, pero aún así es 32 centavos por galón más alto que hace un mes y $1,39 por galón más alto que el año anterior, según un análisis de GasBuddy.

El martes, el precio de la gasolina en Michigan bajó 21 centavos con respecto a la semana pasada, situándose en $4,61 por galón. Sin embargo, sigue siendo 60 centavos más cara que hace un mes y $1,42 más cara que hace un año, según la AAA.

Michigan fue uno de los cinco estados con las mayores disminuciones semanales en el precio de la gasolina, junto con Nuevo México (23 centavos), Colorado (19 centavos), Indiana (18 centavos) y Florida (17 centavos), agregó GasBuddy.

Como señaló De Haan, no está claro cuánto tiempo continuará la tendencia a la baja ni si las futuras fluctuaciones de precios anularán el alivio generado por la disminución. Dada la tensa situación de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, parece que un alivio a largo plazo aún tardará en llegar.

El lunes, las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en el sur de Irán —a pesar del alto el fuego— alegando que se trataba de ataques de represalia, e Israel ha prometido continuar sus ataques contra Hezbolá en el Líbano.

El periodista David Goldman, de CNN Business, dijo durante su aparición el martes en The Situation Room que los estadounidenses deberían esperar que los precios de la gasolina bajen significativamente esta semana o incluso en el futuro previsible.

“¿Quieren volver a tener gasolina a $3? Tendrán que esperar quizás seis años”, dijo.

Explicó que pasarían años antes de que la capacidad de producción de petróleo de Irán vuelva a estar plenamente operativa tras los ataques de EE. UU. e Israel.

“Necesitan reparar sus instalaciones, porque muchas de ellas han quedado destruidas, literalmente, durante la guerra”, dijo Goldman, y añadió: “En particular, el puerto gas natural licuado más grande del mundo. Tardará unos dos años en volver a estar operativo. No es ninguna broma”.

Traducción de Sara Pignatiello