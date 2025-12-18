Internet reaccionó con fuerza al discurso nacional de Donald Trump, marcado por un tono frustrado y un estilo que muchos compararon con un acto de campaña. Además, numerosos usuarios expresaron preocupación por su estado mental.

Trump se dirigió al país en vivo la noche del miércoles, en horario estelar, con el objetivo de resaltar los logros de su gestión desde que asumió el cargo en enero. Por ello, la Casa Blanca transmitió el mensaje en directo a través de YouTube. Desde el inicio, el presidente apuntó contra su antecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó por los problemas económicos que atraviesan millones de estadounidenses. En ese sentido, acusó a la administración anterior de haber dejado una situación insostenible.

“Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años, y algunos dirían que en toda la historia de nuestro país. Esto, según Trump, elevó los precios a niveles nunca vistos y volvió la vida inalcanzable para millones y millones de estadounidenses”, afirmó desde la Casa Blanca.

Trump ofreció un discurso estridente y visiblemente enfadado, algo que los espectadores no tardaron en notar desde sus casas.

En redes sociales, un usuario resumió la intervención presidencial con una imagen de la serie Los Simpson, en la que aparecía el titular: “Un anciano le grita a una nube”.

Por su parte, el excongresista republicano Adam Kinzinger escribió: “Que alguien venga a buscar al abuelo, está gritando otra vez y estamos preocupados”.

En la misma línea, Sarah Longwell, fundadora del sitio de análisis político The Bulwark, se preguntó: “¿Qué está pasando? Solo está gritándole a la cámara”.

Desde CNN, la comentarista política Maria Cardona opinó: “El presidente no se ve ni se escucha bien. Le está gritando al pueblo estadounidense. En serio. Se ve desquiciado. Está mintiendo y fuera de control. Está acabado”.

Asimismo, Jon Ralston, director ejecutivo de The Nevada Independent, ironizó: “Acabo de prender la televisión. ¿Estás enojado, amigo?”.

Por su parte, el periodista John Harwood fue más directo: “Realmente está perdiendo el control”.

Finalmente, el gobernador de California, Gavin Newsom —conocido por sus burlas frecuentes hacia Trump en redes sociales— no perdió la oportunidad de sumarse a las críticas y ridiculizar al presidente.

“Muchos dicen que ese discurso fue mejor que el Discurso de Gettysburg”, ironizó el equipo de prensa del gobernador en una publicación cargada de sarcasmo.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Durante la transmisión, Trump ofreció una visión optimista sobre el rumbo económico del país bajo su liderazgo. “Los salarios están en alza y los precios bajan. Nuestra nación es fuerte. Estados Unidos es respetado y el país ha vuelto más fuerte que nunca. Estamos a las puertas de un auge económico como el mundo nunca ha visto”.

Sin embargo, el presidente enfrenta un descenso en el respaldo a su agenda económica. Una encuesta reciente revela que la mayoría de los estadounidenses desaprueba su gestión en ese terreno.

De acuerdo con un sondeo realizado por Reuters/Ipsos, el 58 % de los consultados rechaza la forma en que Trump maneja la economía, frente a un 33 % que la aprueba. Se trata del nivel de apoyo más bajo desde el inicio de su segundo mandato.

Además, el mismo estudio indica que solo el 39 % aprueba su desempeño general como presidente, una caída notable en comparación con el 47 % que registraba en enero.

