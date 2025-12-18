La Armada venezolana escolta petroleros en un desafío directo al bloqueo de Trump

La Armada venezolana escoltó a petroleros comerciales hasta Asia, desafiando directamente el bloqueo militar estadounidense contra la industria petrolera del país.

Tres barcos que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo zarparon el martes y el miércoles y fueron acompañados por escoltas navales ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, según el New York Times.

Un funcionario estadounidense dijo que Washington estaba al tanto de las escoltas y que estaba considerando varias líneas de actuación.

Los buques no figuraban en una lista de petroleros sancionados mantenida por el Tesoro y amenazados de ataque, según un análisis de la publicación.

PDVSA, la compañía petrolera estatal del país, dijo que los buques seguían navegando “con plena seguridad, apoyo técnico y garantías operativas en legítimo ejercicio de su derecho a la libre navegación”.

Las tensiones se agudizaron entre Estados Unidos y Venezuela después de que el Gobierno del presidente Donald Trump aprobó ataques militares contra supuestos “barcos del narcotráfico”.

Una imagen de satélite muestra el buque superpetrolero Skipper, que, según el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard, se cree que fue incautado el 10 de diciembre.

El martes, Trump ordenó un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados” que entran y salen de Venezuela y exigió la devolución del petróleo que, según él, pertenece a Estados Unidos.

La semana pasada, la incautación de un petrolero que supuestamente transportaba combustible sancionado provocó una notable escalada de las hostilidades entre Washington y Caracas.

Ocho personas más murieron el martes en un ataque militar estadounidense; por ende, la cantidad de víctimas mortales en acciones similares asciende a 95 en total. Las Naciones Unidas y otros expertos jurídicos advirtieron que las muertes podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”.

Una acumulación sin precedentes de activos militares estadounidenses en el Caribe avivó los temores de una intervención militar, y ahora Trump busca derrocar a Maduro.

Trump exigió a Venezuela que ceda su petróleo a EE. UU.

Maduro acusó a Estados Unidos de “fabricar” una guerra para explotar los recursos petroleros del país, pero la Casa Blanca insiste en que su objetivo son los “narcoterroristas” y los narcotraficantes.

Se sabe que Venezuela controla la mayor reserva de petróleo conocida en el mundo, ya que cuenta con una producción de alrededor de un millón de barriles diarios.

Su petróleo se encuentra principalmente en la faja petrolífera del Orinoco, una región del este del país que abarca unos 55.000 km².

Se calcula que las reservas probadas del país superan los 303.000 millones de barriles, por encima de los 297.700 millones de Arabia Saudí.

En comparación, las reservas de petróleo de Estados Unidos son significativamente menores: 46.000 millones de barriles en 2023, seis veces menos.

Traducción de Olivia Gorsin