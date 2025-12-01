La Casa Blanca revela que Trump se sometió a una resonancia para controles cardíacos y abdominales

Donald Trump se sometió a una resonancia para controles cardiovasculares y abdominales, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, reiteró que los exámenes, “estándares” para un hombre de la edad de Trump (79 años), concluyeron que el presidente “se mantiene en un excelente estado de salud general”.

Los pedidos para que se publiquen los resultados de la resonancia han circulado desde que Trump anunció a inicios de este mes que se había realizado estos exámenes “muy estándar”. Luego, al ser consultado el fin de semana, el presidente dijo que no sabía en qué parte del cuerpo se había hecho la resonancia, aunque aclaró que “no fue en el cerebro”.

Aun así, prometió divulgar los resultados.

open image in gallery Donald Trump se sometió a una resonancia para controles cardiovasculares y abdominales, según reveló la Casa Blanca ( AFP via Getty Images )

En la conferencia del lunes, Leavitt citó directamente el informe médico y afirmó que la imagen cardiovascular de Trump “fue perfectamente normal”, sin “evidencia de estrechamiento arterial, afectación del flujo sanguíneo o anomalías en el corazón o en los vasos principales”.

“Las cavidades del corazón tienen un tamaño normal. Las paredes de los vasos se ven lisas y saludables, y no hay señales de inflamación o coágulos”, dijo. “En general, su sistema cardiovascular muestra una excelente salud”.

Leavitt añadió que, según los médicos, la imagen abdominal del presidente “también fue perfectamente normal” y que todos los órganos principales lucen “muy saludables y bien perfundidos”, sin indicios de problemas agudos o crónicos.

“En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico ejecutivo a la edad del presidente Trump y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general”, señaló.

open image in gallery Después de contar que se había sometido a la resonancia en noviembre, Trump también presumió ante los reporteros: “El médico dijo que era el mejor resultado que había visto en su carrera”. El domingo, el presidente admitió que no sabía en qué parte del cuerpo se había realizado el estudio ( Getty Images )

La secretaria de Prensa también reiteró que la resonancia se hizo porque “los hombres en el grupo de edad de Trump se benefician de una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal”.

La especulación sobre la salud del presidente, tanto mental como física, ha surgido de manera intermitente desde su regreso al cargo, incluso después de que circularan en línea fotos de sus tobillos hinchados y manos con moretones.

En septiembre, rumores infundados volvieron a aparecer cuando conspiracionistas señalaron que Trump no había sido visto en público durante cerca de una semana y que su agenda del fin de semana estaba libre de actividades oficiales. En una publicación en Truth Social, el presidente declaró que “NUNCA ME HABÍA SENTIDO MEJOR EN MI VIDA”.

open image in gallery La secretaria de Prensa también reiteró que la resonancia se hizo porque “los hombres de su rango etario [de Trump] se benefician de una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal” ( AFP via Getty Images )

open image in gallery La especulación sobre la salud del presidente, tanto mental como física, ha surgido de manera intermitente desde su regreso al cargo, incluso después de que circularan en línea fotos de sus tobillos hinchados y manos con moretones ( REUTERS )

Después de contar que se había sometido a la resonancia en noviembre, Trump también presumió ante los reporteros: “El médico dijo que era el mejor resultado que había visto en su carrera”.

A pesar de esto, críticos como el gobernador de Minnesota y ex candidato a la vicepresidencia Tim Walz presionaron para que haya mayor transparencia sobre la salud de Trump. En una entrevista el domingo en NBC News, Walz sugirió que el presidente “se está apagando físicamente” y que su “capacidad mental” debería ser motivo serio de preocupación.

“Acción de Gracias es el momento en que pasamos tiempo con nuestras familias, comemos, jugamos Yahtzee, miramos un partido de futbol o cualquier otra cosa”, dijo Walz. “Pero este tipo, al parecer, estaba en una habitación despotricando contra todo. No es un comportamiento normal y no es saludable”.

Traducción de Leticia Zampedri