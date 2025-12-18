Donald Trump ordenó un bloqueo “total y completo” de los petroleros sancionados procedentes de Venezuela como parte de una estrategia de presión en curso contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Cientos de tropas y barcos estadounidenses se estacionaron cerca de la costa venezolana, donde la semana pasada las fuerzas estadounidenses se apoderaron de un petrolero en el último intento de infligir daños económicos a Caracas.

En una publicación en Truth Social el martes, Trump se jactó de que Venezuela estaba “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que “se hará más grande”.

Exigió que Venezuela “devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros bienes” que les habían “robado”.

open image in gallery Fuerzas estadounidenses abordan un petrolero venezolano ( X/@AGPamBondi )

Caracas calificó el anuncio de Trump de “amenaza grotesca”.

¿Qué tan grandes son las reservas de petróleo de Venezuela?

Venezuela controla la mayor reserva de petróleo conocida en el mundo. Tiene una producción de alrededor de un millón de barriles diarios.

Sus reservas de petróleo se encuentran principalmente en la faja petrolífera del Orinoco, una región del este del país que abarca unos 55.000 kilómetros cuadrados.

Las reservas comprobadas del país se estiman en más de 303 mil millones de barriles, la mayor reserva mundial, por encima de los 297,7 mil millones de barriles de Arabia Saudí.

Las reservas de crudo de Venezuela son seis veces mayores que las de Estados Unidos, que en 2023 tenía 46 mil millones de barriles.

En 2009, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que solo la faja del Orinoco contiene entre 900 y 1,4 mil millones de barriles. De ellos, entre 380 y 652 mil millones de barriles son recuperables.

La faja contiene crudo pesado, cuya extracción es más difícil y costosa que la del petróleo convencional. Se necesita tecnología avanzada para producir petróleo utilizable en esta región.

open image in gallery El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la amenaza de Trump de una acción militar ( AFP/Getty )

¿Por qué Venezuela no exporta más petróleo?

A pesar de sus recursos naturales, las exportaciones venezolanas apenas alcanzarán los 4,05 mil millones de dólares en 2023, según cifras del Observatorio de Complejidad Económica. Se trata de una fracción de los 122 mil millones de dólares que exportó Rusia y los 181 mil millones de Arabia Saudí el mismo año.

La petrolera estatal venezolana PDVSA vende la mayor parte de sus exportaciones con un fuerte descuento en el mercado negro de China como consecuencia de que el país ha sido bloqueado de los mercados mundiales de petróleo debido a las sanciones estadounidenses que ha impuesto Trump.

Desde que EE. UU. impuso las primeras sanciones energéticas a Venezuela en 2019, los comerciantes y refinadores que compran petróleo venezolano han recurrido al uso de una “flota fantasma” de viejos petroleros que camuflan su ubicación. Suelen tener propietarios misteriosos y operan sin seguro estándar. Muchos han sido sancionados por transportar petróleo a Rusia o Irán.

Hasta la semana pasada, más de 30 de los 80 buques que se encontraban en aguas venezolanas o se aproximaban al país estaban sometidos a sanciones estadounidenses, según datos recopilados por TankerTrackers.com.

La semana pasada, Estados Unidos interceptó el buque The Skipper frente a las costas de Venezuela; marca la primera vez que Washington captura un cargamento de petróleo venezolano desde que se impusieron las sanciones en 2019.

open image in gallery SEI278238182.jpg ( AFP via Getty Images )

¿Adónde se exporta el petróleo y qué rutas se utilizan?

Francisco Monaldi, experto petrolero venezolano de la Universidad Rice de Houston, indicó que se exportan unos 850 mil barriles del millón que se produce todos los días. Alrededor del 80 % se destina a China, entre el 15 % y el 17 % a Estados Unidos y el resto a Cuba.

El petróleo venezolano se carga en terminales portuarias de su costa norte caribeña, como la de Puerto José.

Sin el bloqueo estadounidense, los barcos venezolanos tienen acceso directo al océano Atlántico, desde donde pueden viajar a Sudáfrica, a través del océano Índico y hacia China.

Los petroleros que viajan a EE. UU. avanzarán hacia el norte por el mar Caribe en dirección al Golfo de México, antes de ser descargados en los puertos de la costa estadounidense del Golfo, como Pascagoula (Misisipi), St. Charles (Luisiana) y Freeport (Texas).

Aunque la administración de Trump ha dicho que The Skipper se dirigía a Cuba, los analistas han planteado que probablemente estaba destinado a China dado su gran tamaño. El buque, de 20 años de antigüedad, puede transportar unos 2 millones de barriles de petróleo.

open image in gallery El petrolero iraní Fortune atraca en Puerto Cabello (Venezuela) ( Venezuelan Ministry of Popular P )

¿Por qué Trump quiere bloquear las exportaciones de petróleo?

La administración de Trump ha estado aumentando las tensiones con Venezuela en los últimos meses, con crecientes señales de que Trump está presionando para un cambio de régimen.

El ejército estadounidense llevó a cabo recientemente una serie de ataques militares contra embarcaciones venezolanas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental que, según afirma, sin pruebas, transportaban drogas a Estados Unidos.

Sin embargo, la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, pareció insinuar que derrocar a Maduro también era un objetivo de Trump en una entrevista con Vanity Fair.

open image in gallery La captura por parte de EE. UU. de un petrolero venezolano esta semana es una muestra deliberada de su estrategia de seguridad ( AFP/Getty )

Trump “quiere seguir reventando barcos hasta que Maduro se rinda”, aseguró Wiles.

Por consiguiente, la cantidad de crudo que Venezuela ha podido exportar a Estados Unidos ha disminuido de manera considerable y ha limitado su acceso a los mercados internacionales.

El cambio de régimen en Venezuela, a favor de un presidente más alineado con los intereses estadounidenses, proporcionaría a Washington un acceso mucho más amplio al crudo venezolano, más barato que el de otros países debido a su naturaleza densa y viscosa.

Incluso podría permitir a las principales petroleras estadounidenses, incluida Chevron (que ya produce petróleo en Venezuela), ampliar sus operaciones en el país. Entonces, Estados Unidos reduciría su dependencia del petróleo de Oriente Medio o Rusia.

También sería una victoria estratégica en el escenario geopolítico, ya que Maduro está actualmente aliado con muchos de los adversarios de Estados Unidos, como China, Irán y Rusia.