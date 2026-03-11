El Pentágono restringe a fotógrafos de prensa tras imágenes “desfavorables” de Pete Hegseth

A los fotógrafos de prensa ya no se les permite tomar imágenes dentro de la sala de conferencias del Pentágono después de que varios medios publicaran fotos “poco favorecedoras” del secretario de Defensa, Pete Hegseth, según dijeron a The Washington Post dos personas familiarizadas con la situación.

El 2 de marzo, Hegseth ofreció una conferencia de prensa junto al jefe del Estado Mayor Conjunto para informar a los medios sobre los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán que, en febrero, acabaron con la vida del ayatolá Ali Khamenei.

Poco después, fotógrafos de agencias de noticias —como Associated Press, Reuters y Getty Images— publicaron imágenes del secretario de Defensa hablando con la prensa, algo habitual en casi todas las conferencias ofrecidas por funcionarios del gobierno.

Sin embargo, posteriormente miembros del equipo de Hegseth comentaron a colegas que no les gustaba cómo se veía el secretario en las fotografías. Por ello, en las ruedas de prensa del 4 y del 10 de marzo los fotógrafos ya no pudieron ingresar.

El vocero del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo en un comunicado que, para usar la sala de conferencias “de manera eficaz”, solo se permite la entrada de un representante por cada medio que no cuente con credenciales.

Al parecer, el personal de Hegseth pensaba que las fotos de la rueda de prensa del 2 de marzo eran "poco favorecedoras ( AP )

“Las fotografías de las ruedas de prensa se publican de inmediato en internet para que el público y la prensa puedan utilizarlas. Si eso afecta el modelo de negocio de ciertos medios, deberían considerar solicitar una credencial de prensa del Pentágono”, escribió Wilson.

El año pasado, el Pentágono implementó además una nueva norma para los medios que exige a los periodistas acreditados aceptar una política según la cual no pueden recopilar ni publicar información del Departamento de Defensa de Estados Unidos que no haya sido autorizada explícitamente.

Esto incluye información desclasificada o conversaciones fuera de registro, sin importar dónde se haya obtenido.

Muchos medios tradicionales se negaron a firmar el acuerdo al considerar que las nuevas normas eran opresivas. Como consecuencia, grandes cadenas como Fox News, ABC News, CBS News, CNN y NBC News; periódicos históricos como Associated Press, The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal; y otros medios perdieron sus credenciales de prensa del Pentágono.

El secretario de Defensa se mostró enérgico durante la rueda de prensa de principios de marzo ( AFP via Getty Images )

Sin embargo, el Pentágono hizo excepciones para la conferencia de prensa del 2 de marzo. En esa ocasión solicitó la presencia de cámaras de las principales cadenas de televisión y permitió que algunos reporteros ingresaran a la sala de conferencias.

Durante la rueda de prensa, el secretario de Defensa Pete Hegseth se mostró enérgico ante los periodistas. Rechazó con firmeza las críticas a los ataques y acusó a los medios tradicionales de difundir narrativas falsas.

“A los medios y a la izquierda política que gritan ‘guerras interminables’, basta. Esto no es Irak y no es interminable”, dijo Hegseth durante la conferencia. “Nuestra generación lo sabe y también este presidente”.

Además, el secretario de Defensa criticó a NBC News por hacer lo que calificó como una “pregunta tipo trampa” cuando se le consultó sobre el calendario de la guerra en curso. Más tarde, también cuestionó a otro reportero que preguntó si Estados Unidos planeaba desplegar tropas sobre el terreno.

Hegseth ha tenido frecuentes enfrentamientos con reporteros durante su tiempo como secretario de Defensa ( Getty )

Durante la conferencia de prensa del 2 de marzo en el Pentágono, Hegseth rechazó las preguntas de los reporteros y acusó a los medios tradicionales de promover narrativas contra Trump ( Getty )

“¿Por qué demonios íbamos a decirles a ustedes —a ustedes, al enemigo, a cualquiera— lo que haremos o dejaremos de hacer para lograr un objetivo?”, respondió Hegseth a la pregunta de un reportero.

Más tarde, durante esa misma conferencia de prensa, el secretario de Defensa respondió de forma tajante a otra consulta sobre cómo evitar que el conflicto se intensifique: “¿No escuchó mis declaraciones?”.

Desde que fue nombrado secretario de Defensa por el presidente Donald Trump, Hegseth ha mantenido frecuentes enfrentamientos con periodistas. De hecho, cuando fotógrafos de prensa intentaron entrar en la sala de conferencias para la rueda de prensa del 4 de marzo, no se les permitió el acceso, según dijeron a The Washington Post personas familiarizadas con la situación.

Sin embargo, los fotógrafos del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos sí pueden ingresar a la sala y luego publican las imágenes para uso público.

