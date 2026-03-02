Usuarios boicotean ChatGPT tras acuerdo de OpenAI con el Departamento de Defensa

Un número creciente de usuarios de ChatGPT está migrando a otros chatbots de inteligencia artificial después de que OpenAI firmara un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El convenio con el Pentágono, anunciado el viernes, salió a la luz poco después de que el Gobierno de Trump intentara rescindir un contrato con Anthropic, luego de que la startup de IA manifestara objeciones sobre el posible uso de sus productos para vigilancia masiva y armas autónomas.

En ese contexto, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la empresa “no puede, en conciencia, acceder a la solicitud [del departamento]”. Asimismo, señaló que el gobierno amenazó con designar a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro”, una categoría que, según indicó, está reservada para adversarios de Estados Unidos y que nunca se ha aplicado a una compañía estadounidense.

“Los lunáticos de izquierda en Anthropic han cometido un ERROR DESASTROSO al intentar presionar al Departamento de Defensa y obligarlo a obedecer sus Términos de Servicio en lugar de nuestra Constitución”, escribió el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social el viernes.

Desde entonces, el chatbot Claude, desarrollado por Anthropic, alcanzó el primer lugar en la lista de aplicaciones gratuitas de Apple, donde superó a ChatGPT de OpenAI.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, señaló que el acuerdo con el Pentágono permitirá al Ejército de Estados Unidos emplear sus herramientas de inteligencia artificial dentro de sistemas clasificados. Sin embargo, subrayó que el Departamento de Defensa mantiene un “profundo respeto por la seguridad” y que se ajustará a las salvaguardas establecidas para prevenir un uso indebido de la tecnología.

“Dos de nuestros principios de seguridad más importantes son la prohibición de la vigilancia masiva dentro del país y la responsabilidad humana en el uso de la fuerza, incluso en sistemas de armas autónomas”, escribió en un comunicado difundido en X.

Asimismo, añadió: “El DoW coincide con estos principios, los refleja en la ley y en sus políticas, y los hemos incorporado a nuestro acuerdo”.

El anuncio pareció desatar un movimiento de boicot contra ChatGPT. De hecho, la publicación más destacada en la comunidad r/ChatGPT de Reddit —que cuenta con 11 millones de miembros— instó a los usuarios a cancelar sus suscripciones.

“OpenAI acaba de hacer un trato con el diablo”, afirmaba el mensaje. “Sam Altman decidió que el dinero de defensa era más importante que todos los principios sobre los que se fundó la empresa”.

Asimismo, la publicación animaba a los usuarios a migrar a Claude y señalaba que todos los datos y proyectos pueden exportarse al chatbot competidor.

The Independent se puso en contacto con OpenAI en busca de comentarios.