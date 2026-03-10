Colocan una estatua de Trump y Epstein imitando la escena de Titanic en el National Mall

Una nueva estatua que muestra al presidente Donald Trump y al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein recreando una famosa escena de cine fue instalada el martes en el National Mall, cerca del Capitolio de Estados Unidos.

La gran escultura, titulada “King of the World”, hace referencia al icónico momento de la película Titanic (1997), cuando los protagonistas se colocan juntos en la proa del barco.

“La trágica historia de amor entre Jack y Rose se desarrolló entre viajes lujosos, fiestas desenfrenadas y bocetos secretos de desnudos”, señala una placa en la base de la estructura. “Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein”.

Turistas fueron vistos tomando fotografías de la estatua, que estaba situada frente a una fila de pancartas con imágenes de Trump y Epstein junto a la frase “Make America Safe Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser seguro).

La pieza es la más reciente obra de protesta colocada en el National Mall por Secret Handshake, un grupo cuyos miembros permanecen en el anonimato, según informó The New Republic.

Una estatua que representa a Donald Trump y Jeffrey Epstein recreando la famosa escena de Titanic fue instalada el martes cerca del Capitolio ( AFP/Getty )

Detrás de la estatua había varias pancartas con una foto de Trump y Epstein junto a la frase "Make America Safe Again" (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser seguro) ( AFP/Getty )

En septiembre, el grupo colocó frente al Capitolio una escultura que mostraba al presidente republicano y a Epstein tomados de la mano, aunque la obra fue retirada poco después.

La organización también ha sido responsable de otras instalaciones provocadoras, entre ellas una estatua de excremento que criticaba a los participantes del asalto del 6 de enero y una gran réplica de la supuesta carta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein.

La relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein ha estado bajo intenso escrutinio desde que el Departamento de Justicia comenzó a publicar archivos sobre el fallecido delincuente sexual en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada en noviembre. Algunos de esos documentos mencionan a Trump, así como a otras figuras de alto perfil.

A comienzos de este mes, el Departamento de Justicia publicó un nuevo lote de documentos en los que aparece mencionado el presidente de 79 años. En particular, se incluyen tres memorandos que recogen entrevistas del FBI con una mujer que afirmó que Trump la agredió sexualmente. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó la acusación y la calificó de “completamente infundada” y “respaldada por cero pruebas creíbles”.

Mientras tanto, varios demócratas piden que Trump testifique ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ya ha tomado declaración a Bill y Hillary Clinton, así como a Les Wexner, antiguo asociado de Epstein. Los republicanos, por su parte, sostienen que el presidente ha sido exonerado de cualquier irregularidad.

Donald Trump conoció a Jeffrey Epstein en círculos sociales durante las décadas de 1990 y 2000, y ambos fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, incluso en Mar-a-Lago y en el hotel Plaza de Nueva York. En 2017, Epstein dijo al autor Michael Wolff que Trump era su “mejor amigo”, dos años antes de su muerte en prisión, que fue determinada como suicidio.

Trump afirma que dejó de tener contacto con el delincuente sexual condenado hace años, niega haber cometido irregularidades y sostiene que el caso Epstein es un “engaño” impulsado por los demócratas.

Traducción de Leticia Zampedri