Pam Bondi debió trasladarse a una base militar tras recibir amenazas de cárteles y por el caso Epstein

La fiscal general Pam Bondi habría sido trasladada a una vivienda segura en una base militar en el área de Washington, D.C., después de recibir amenazas de cárteles de la droga y de personas molestas por su manejo del caso de Jeffrey Epstein, según un nuevo informe.

En algún momento del último mes, Bondi abandonó un apartamento en Washington tras detectar las autoridades federales de seguridad varias amenazas en su contra, informó The New York Times, citando a personas familiarizadas con la situación.

De acuerdo con el reporte, las amenazas comenzaron a llegar después de que el gobierno de Donald Trump capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, según un alto funcionario con conocimiento directo del asunto, aunque el informe no incluía detalles específicos sobre su contenido.

Sin embargo, Bondi no es la única funcionaria del gobierno de Donald Trump que debió trasladarse a una base militar como medida de seguridad ante posibles represalias.

La fiscal general Pam Bondi tuvo que trasladarse a una vivienda militar en el área de Washington, D.C., después de recibir amenazas de cárteles de la droga y de personas molestas por su manejo de la investigación sobre Jeffrey Epstein y la publicación de los archivos del caso, según un nuevo informe

El subjefe de gabinete del presidente Donald Trump, Stephen Miller —considerado ampliamente el arquitecto de la dura agenda antiinmigración de Trump— también debió trasladarse a una vivienda con protección.

El secretario de Estado Marco Rubio, la exdirectora del Departamento de Seguridad Nacional Kristi Noem y el secretario de Defensa Pete Hegseth también fueron ubicados en residencias con medidas de seguridad reforzadas.

Todos ellos se han convertido en las caras visibles de algunas de las iniciativas más controvertidas de Trump —su política exterior, su agenda antiinmigración y su activismo militar—. Ahora, Pam Bondi, el rostro del Departamento de Justicia en el manejo del caso Jeffrey Epstein, se suma a ese grupo. En el informe, sin embargo, no se reveló la ubicación exacta de la base a la que fue trasladada la fiscal general.

Tampoco está claro si Bondi y otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump pagan por alojarse en estas bases. De hecho, el año pasado, antes de dejar el cargo, Noem dijo a The New York Times que pagaba un “alquiler a precio de mercado” por su vivienda dentro de la base.

Que funcionarios estadounidenses en riesgo de ser blanco de amenazas internas o externas residan en bases militares no es una práctica sin precedentes. Durante el primer mandato de Donald Trump, Mike Pompeo también se alojó en una base, al igual que el entonces secretario de Defensa James Mattis.

De forma similar, durante el gobierno del expresidente George W. Bush, su secretario de Defensa, Robert Gates, vivió en viviendas navales cerca de Washington, D. C.. Además, en 1974 el Congreso aprobó el uso del Observatorio Naval de Estados Unidos como residencia oficial del vicepresidente.

La residencia oficial del vicepresidente de Estados Unidos en el Observatorio Naval, en Washington, D. C.

El traslado de Pam Bondi a una vivienda dentro de una base militar habría ocurrido alrededor de la fecha del Super Bowl o poco después, según el informe. Durante el Super Bowl de este año, sobrevivientes de los crímenes de Jeffrey Epstein emitieron un anuncio de servicio público televisado en el que pedían a Bondi cumplir con los términos de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y publicar todos los documentos que el gobierno posee sobre la investigación.

“Apóyenos. Díganle a la fiscal general Pam Bondi que es hora de conocer la verdad”, decía el anuncio.

A finales de enero, Bondi y el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicaron más de 3,5 millones de documentos relacionados con Epstein, unos 42 días después de que la ley exigiera hacerlo. Sin embargo, posteriormente se supo que existían otros documentos vinculados al caso que, por razones desconocidas, el Departamento de Justicia no hizo públicos. Esa revelación reavivó las sospechas de un posible encubrimiento por parte del gobierno de Donald Trump.

Además, Bondi también recibió críticas no solo por no haber publicado todos los archivos de Epstein, sino por no haber redactado correctamente algunos de los documentos que sí se difundieron. De hecho, se vio obligada a retirar miles de archivos ya publicados porque incluían nombres y otros datos que permitían identificar a víctimas.

Víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein reaccionan mientras la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testifica ante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la supervisión del Departamento de Justicia en el Capitolio, el 11 de febrero

“Esta última publicación de los archivos de Jeffrey Epstein se presenta como un acto de transparencia, pero en realidad expone a las sobrevivientes”, señalaron víctimas de Epstein en un comunicado tras la divulgación de los documentos. “Una vez más, los nombres y datos que permiten identificarnos quedan expuestos, mientras que los hombres que abusaron de nosotras siguen ocultos y protegidos. Eso es indignante”.

Las víctimas añadieron que sobrevivientes nunca deberían ser quienes aparezcan nombradas, escrutadas y revictimizadas mientras los cómplices de Epstein siguen beneficiándose del secreto. Y concluyeron: “Es una traición a las mismas personas a las que se supone que este proceso debe servir”.

