Cardi B y autoridades de Seguridad Nacional protagonizan pelea en redes tras amenaza de la rapera al ICE

EE. UU. se encuentra en un momento de su historia en el que una agencia federal tiene una pelea en línea con una famosa rapera en un sitio web que fue comprado a mala fe por el hombre más rico del planeta.

Analicemos.

Cardi B está ahora enemistada con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) en X después de que dijera que ella y sus fans “[pelearían] con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.)” si los agentes acudían a sus conciertos para detener a sus fans.

ICE y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.), agencias dependientes del DHS, han sido la vanguardia de las medidas represivas del presidente Donald Trump contra la inmigración durante su segundo mandato. Sus tácticas de mano dura —como maltratar a los manifestantes y acechar en lugares de trabajo, escuelas y tribunales para tratar de atrapar a los inmigrantes en su momento más vulnerable— les han hecho profundamente impopulares entre la mayoría de los estadounidenses.

Durante un reciente show en Palm Desert, California, la ganadora del Grammy les dijo a sus fans qué ocurriría si los agentes de ICE se presentaran en el evento.

open image in gallery Cardi B dijo a sus fans que deberían “pelear con ICE” si los agentes de inmigración intentaban detener a cualquiera que asistiera a sus conciertos. Un video viral de su comentario se convirtió en una disputa pública con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ( AP )

“Si ICE viene aquí, vamos a pelear con ellos. Tengo un poco de spray para osos detrás del escenario. No se llevarán a mis fans, malditos. ¡Vamos!”, dijo, antes de lanzarse con su éxito ‘I Like It’.

Un clip de los comentarios de Cardi B se hizo viral en la red social X de Elon Musk y finalmente llegó al DHS.

“Mientras no drogue y robe a nuestros agentes, lo consideraremos una mejora respecto a su comportamiento anterior”, escribió la cuenta del departamento en X, en referencia a que la rapera había admitido anteriormente haber drogado y robado a hombres antes de triunfar como artista.

Cardi B contraatacó, invocando los propios escándalos del DHS.

“Si vamos a hablar de drogas, hablemos de [Jeffrey] Epstein y sus amigos drogando a chicas menores de edad para violarlas. ¿Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?”, escribió ella, en referencia a los documentos del financiero pederasta publicados recientemente y, en algunos casos, muy censurados.

open image in gallery Cardi B responde a la cuenta oficial X del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. durante una disputa en línea entre la rapera y la agencia federal ( X.com )

El agujero negro de la política moderna no solo ha aspirado a Cardi B, sino también a su némesis de larga data, Nicki Minaj. Ambas han tenido conflictos durante casi una década, y ahora se encuentran también en lados opuestos de la política estadounidense.

Mientras Cardi B quiere que sus fans “peleen” con los agentes federales, Minaj ha tomado literalmente de la mano a Trump en un escenario, e insiste en que el presidente de EE. UU. no se dejará intimidar.

En diciembre, Minaj apareció en un acto de la organización derechista Turning Point USA con Erika Kirk, viuda del fundador de la organización, Charlie Kirk.

Después, el 28 de enero, Minaj habló en la cumbre sobre “Cuentas Trump” del Departamento del Tesoro de EE. UU., donde tomó la mano magullada del mandatario y prometió que nadie lo hostigaría.

“No vamos a permitir que se salgan con la suya con su hostigamiento y sus campañas de desprestigio”, dijo Minaj a la multitud., y agregó: “No va a funcionar”.

open image in gallery Nicki Minaj recibió una Tarjeta Dorada de Trump durante su reciente aparición en la cumbre de “Cuentas Trump” del Departamento del Tesoro del presidente estadounidense. Minaj y Cardi B son rivales, pero ambas se vieron envueltas en política en las últimas semanas ( Getty Images )

Insistió entonces en que era “probablemente la fan número 1 del presidente, y [que] eso no [iba] a cambiar”, para luego añadir: “Y el odio, o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto”.

Cardi B ha hablado menos de política que su rival en el último año. En septiembre, explicó su reticencia a hablar de temas políticos en una entrevista con la revista Billboard.

“¿Saben la razón por la que he estado tan callada sobre política?”, dijo, y continuó: “Tenemos un presidente que sabe que nunca lo he apoyado, y si yo dijera algo, no le importaría. Intenté advertir a la gente, y es lo que hay. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?”.

Traducción de Sara Pignatiello