Emma Stone ha declarado que cree en los extraterrestres.

La estrella de Pobres criaturas (36) explicó que se inspiró en el científico y astrónomo Carl Sagan, quien consideraba que creer que los humanos estaban solos en el “vasto y expansivo universo” era “narcisista”.

El tema está en el centro de su próxima película Bugonia, estrenada esta semana en el Festival de Venecia.

Stone interpreta a Michelle Fuller, directora ejecutiva de una importante empresa farmacéutica, quien es secuestrada por teóricos de la conspiración convencidos de que es una alienígena que se hace pasar por humana con el fin de destruir la Tierra.

Al preguntársele en una rueda de prensa en Venecia si creía que había una “inteligencia suprema que nos [miraba] desde arriba”, la actriz respondió: “No sé si nos miran desde arriba; pero una de mis personas favoritas que ha existido es Carl Sagan, y me enamoré perdidamente de su filosofía, de su ciencia y de lo brillante que es”.

Según informaThe Guardian, continuó: “Él creía profundamente que la idea de que estamos solos en este vasto y expansivo universo es bastante narcisista. Lo que no quiere decir que nos estén observando”, afirmó, y añadió: “Así que, sí, lo digo: Creo en los extraterrestres”.

Presentada como una comedia negra, Bugonia es un remake de la película coreana de 2003 Save The Green Planet! y también está protagonizada por Jesse Plemons en el papel de Teddy, un apicultor conspiranoico.

Stone interpreta a una directora ejecutiva secuestrada por teóricos de la conspiración en su próxima película 'Bugonia' ( Getty Images )

El director del filme, Yorgos Lanthimos, dijo que no calificaría la película de “distópica”.

“En todo caso, esta película muestra lo que está ocurriendo ahora”, explicó, y prosiguió: “La humanidad se enfrentará a un ajuste de cuentas muy pronto. La gente tiene que elegir el camino correcto en muchos sentidos, de lo contrario no sé cuánto tiempo nos quedará —con el avance de la tecnología, con la inteligencia artificial, con las guerras, y [con] la negación de todas estas cosas y lo insensibles que nos hemos vuelto a ellas”.

Stone fue aclamada por la crítica y recibió un Oscar a la mejor actriz por su interpretación de Bella Baxter en Pobres criaturas, también de Lanthimos, en 2023.

Sus otros créditos incluyen una interpretación ganadora del Oscar como aspirante a actriz en el musical La La Land: Ciudad de sueños en 2016, y nominaciones al Oscar a la mejor actriz de reparto por Birdman (2014) y La favorita (2018).

Bugonia se estrenará en los cines de México el 30 de octubre de este año, y en España el 7 de noviembre.

Traducción de Sara Pignatiello