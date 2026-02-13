Un escandaloso reportaje denuncia que el Departamento de Seguridad Nacional se encuentra en un estado de “caos constante” bajo el liderazgo de la secretaria Kristi Noem y su principal asesor Corey Lewandowski.

El Wall Street Journal cita fuentes del departamento que se muestran muy críticas con el mandato de Noem y pinta un retrato poco halagüeño de la secretaria como una política que ha buscado “pulir su propia fama siempre que puede”.

Supuestamente, Noem ha “escenificado una represión de la inmigración que acapara titulares, al tiempo que margina a rivales y disidentes”, afirma el periódico. En específico, señala la afición de la secretaria a posar con chalecos antibalas y gorras de la agencia y portar armas como utilería “muy pendiente de su estilo, con el peinado y maquillaje listos para salir en televisión”.

También plantea que el presidente Donald Trump ha considerado los llamados para despedir a Noem y Lewandowski en medio del descontento por su gestión del departamento, aunque hasta ahora se ha abstenido de hacerlo.

La subsecretaria del departamento, Tricia McLaughlin, declaró a The Independent: “El Sr. Lewandowski trabaja como asesor de la secretaria. La secretaria, como todos los anteriores, cuenta con varios asesores de alto nivel. Este departamento no pierde el tiempo con chismes escabrosos e infundados: tenemos trabajo real que hacer para mantener la seguridad del país y de sus ciudadanos. Algo que la anterior administración no hizo durante cuatro años”.

Acusan a la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, de buscar "pulir su propia fama siempre que puede" ( Getty )

Un portavoz del departamento rebatió varios de los puntos planteados por el WSJ. A continuación recopilamos algunas de las principales acusaciones formuladas contra la secretaria en el reportaje.

Trump está “incómodo” con la relación entre Noem y Lewandowski

Desde hace tiempo circulan rumores de que la secretaria y su principal asesor, ambos casados, han mantenido una relación extramatrimonial. Han negado repetidamente las acusaciones y la secretaria las ha calificado de “mentira asquerosa”.

No obstante, el WSJ las retoma e informa que “la estrecha relación ya había incomodado a Trump y a sus principales asesores”. Asimismo, señala que el presidente había rechazado la idea de que Lewandowski ejerciera como jefe de gabinete de Noem “debido a los informes de una relación romántica entre ambos, que ha seguido sacando a colación”, según los funcionarios.

El periódico detalla que Noem se mudó a una casa frente al mar propiedad del gobierno en una base militar de Washington D. C., proporcionada para el jefe de la Guardia Costera, después de que unas fotos de tabloide mostraran a Lewandowski “yendo y viniendo de su apartamento y el de Noem al otro lado de la calle el año pasado”.

Un portavoz del DHS aseguró al WSJ que Noem se había mudado a la casa por razones de seguridad y afirmó que paga alquiler en la propiedad.

Rivalidad con Tom Homan por el tiempo en televisión

El informe también alega una acalorada rivalidad personal entre Noem y el zar fronterizo de Trump, que fue enviado a Minnesota a finales del mes pasado para hacerse cargo de la Operación Metro Surge tras la indignación pública por los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. Ha enviado a 700 agentes a casa y ahora concluirá la operación por completo.

“Noem reprendía de manera regular al personal si veía a Homan en la televisión y llevaba la cuenta de las apariciones de ambos para asegurarse de que ella salía más en la tele que él”, informa el WSJ.

Y agrega: “Al menos en una ocasión, pidió a sus ayudantes que se aseguraran de atraer a más público a una conferencia que Homan, que hablaba en un día distinto”.

Un portavoz del DHS dijo al WSJ que la afirmación era falsa.

El periódico añade que Noem y Homan raramente se hablan y que él se ha quejado con la Casa Blanca de su liderazgo en el departamento.

Sin embargo, la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, ha insistido en que el presidente mantiene plena confianza en Noem. Recientemente, aseguró: “El presidente Trump y la secretaria Noem han garantizado la frontera más segura en la historia de nuestra nación, y nuestra patria es indudablemente más segura hoy de lo que era cuando el presidente asumió el cargo el año pasado”.

Tom Homan, el zar fronterizo de la administración de Trump, que fue reclutado en Minnesota el mes pasado después de que la Operación Metro Surge se convirtiera en el centro de la indignación pública ( Getty )

Problemas tras los videos de los tiroteos de Minneapolis

El WSJ observa que Noem y Lewandowski han estado en una “gira de reparación de imagen” desde el asesinato de Pretti el 24 de enero, al mantener conversaciones de crisis con Trump en el Despacho Oval y organizar actos no relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida y Miami, centrados en la seguridad aeroportuaria y el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, respectivamente.

También informa que el dúo “reprendió” al director en funciones de ICE, Todd Lyons, el mes pasado por la avalancha de videos en las redes sociales que salieron de Minneapolis en respuesta al tiroteo mortal del enfermero de la UCI.

Y ello a pesar de que habían presionado para que los agentes filmaran detenciones dramáticas de presuntos inmigrantes indocumentados en las calles de la ciudad, con la intención de generar contenido en línea interesante.

“El presidente estaba harto de la avalancha continua de videos”, se informó a Lyons. Según los informantes, le exigieron que elaborara un nuevo plan para que el ICE llevara a cabo una aplicación selectiva, un enfoque que Lyons había estado defendiendo todo el tiempo, según los funcionarios del ICE, pero que la pareja había evitado en el pasado.

Letreros en Minneapolis recuerdan a Renee Good y Alex Pretti, dos manifestantes que murieron por disparos de agentes federales de inmigración en enero ( AFP/Getty )

Despiden a un piloto de la Guardia Costera por una manta perdida

Entre las polémicas más extrañas que se han denunciado figura que Noem ordenó el despido de un piloto de la Guardia Costera después de que se viera obligada a cambiar de un avión a otro por un problema de mantenimiento, lo que provocó que una de sus mantas favoritas se quedara olvidada en medio de la confusión.

Al piloto se le comunicó de improviso que había sido despedido por la metedura de pata y se le ordenó que tomara un vuelo comercial de vuelta a casa, para luego comunicarle que, de hecho, había sido readmitido porque no había nadie más disponible para continuar el viaje, según el WSJ.

El portavoz del departamento no se comentó sobre el incidente, sino que afirmó que la secretaria “ha tomado decisiones en cuanto al personal para ofrecer excelencia”.

Lewandowski sueña con tener una pistola y una placa

Otra extraña acusación que se hace en el informe es que el principal asesor de Noem “hizo saber a altos funcionarios del ICE que quería que se le expidiera una placa de agente de la ley y un arma de uso federal”, a pesar de no haber completado la formación necesaria para merecerlas.

Cuando la administración se disponía a incorporar a Tom Feeley, antiguo alto funcionario del ICE en Nueva York, como nuevo director, Lewandowski le preguntó si estaría dispuesto a entregarle los artefactos, escribe el periódico. Feeley respondi”ó que no y fue descartado para el puesto.

El abogado de ICE Ken Padilla, por su parte, al parecer se negó a la misma petición y le dieron una suspensión pagada antes de ser degradado a un puesto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Al final, Lewandowski consiguió su arma, informa el WSJ, pero solo después de que supuestamente el director de ICE lo autorizara con una firma automática, un detalle irónico dadas las burlas y teorías de conspiración de Trump sobre el uso de tal dispositivo por parte de su predecesor Joe Biden.

El portavoz del departamento desmintió la versión de los hechos del periódico y afirmó que Lewandowski no hizo ningún esfuerzo para conseguir un arma ni firmó ningún documento. También aclaró que no habló con Feeley y que Padilla estaba de baja por otros motivos.

Pero también se denunciaron tácticas de represalia similares en el caso del comisario de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, a quien Noem y Lewandowski supuestamente intentaron forzar a dimitir al reasignar a su jefe de personal y presionar a su adjunto para que dimitiera.

El propio Scott es una persona nombrada por el Senado y, por tanto, está fuera de la jurisdicción de la secretaria.