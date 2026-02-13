El retrato oficial de Trump se terminó hace cuatro años. ¿Por qué no quiere mostrarlo al público?

El retrato oficial del primer mandato del presidente de EE. UU., Donald Trump, nunca se ha mostrado al público, y él quiere que permanezca oculto, según revela un nuevo informe.

La Galería Nacional de Retratos de la Institución Smithsonian, en Washington D. C., encargó un retrato de Trump a un artista en 2021, poco después de que dejara el cargo.

Los retratos presidenciales suelen colgarse en la galería después de que los mandatarios hayan abandonado definitivamente el cargo, pero debido al anuncio de Trump en 2022 de que se postulaba de nuevo, el cuadro no se expuso en la muestra “Presidentes de EE. UU.” de la galería.

Ahora, según el periódico The New York Times, Trump “prefiere una imagen diferente para representar su presidencia” cuando deje el cargo en 2029.

El retrato de 2021 fue pintado por el fallecido artista Ronald Sherr y, al parecer, representa a Trump en un mitin con la Casa Blanca de fondo.

open image in gallery El retrato oficial del primer mandato del presidente de EE. UU., Donald Trump, nunca se ha mostrado al público, pero ahora, según se informa, quiere que se encargue uno nuevo ( AFP/Getty )

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron al Times que el retrato representaba un “vestigio de su primer mandato”, y se ha hablado de un segundo retrato que englobe todo su tiempo en el cargo.

“El presidente Trump estaba agradecido por el retrato creado para su primer mandato, y espera ver la finalización de un retrato que encapsulará ambos periodos presidenciales”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, al diario.

Sin embargo, una portavoz de la galería declaró al Times que la institución “no [tenía] conocimiento” de que se hubiera solicitado un segundo retrato. Cuando The Independent se puso en contacto con otro portavoz de la galería en busca de comentarios, este dijo: “No tenemos comentarios en este momento”.

La viuda de Sherr, Lois Sherr, declaró al medio que, según su difunto esposo, Trump había hablado “amablemente” del retrato. Continuó: “Lo que distingue a este retrato de Ron es que captó el movimiento, la energía y la sensación de determinación absoluta de Trump”.

open image in gallery Si los retratos o fotografías no son del agrado de Trump, a menudo ha recurrido a Truth Social para expresar sus quejas, incluido uno colgado en el capitolio del estado de Colorado en 2025 ( Trump Social/@realDonaldTrump/Sarah Boardman )

Si los retratos o fotografías no son del agrado de Trump, a menudo ha recurrido a Truth Social para expresar sus quejas.

En octubre de 2025, se quejó de una fotografía suya en la portada de la revista Time que estaba tomada desde abajo:

“La revista Time escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de todos los tiempos”, se quejó Trump en Truth Social, y agregó: “Nunca me ha gustado que me tomen fotos desde abajo, pero esta es pésima y vale la pena señalarlo”.

Y en marzo del año pasado, la legislatura del estado de Colorado aceptó retirar un cuadro de Trump que éste había tachado en Truth Social de “distorsionado” y “terrible”.

“A nadie le gusta una mala imagen o pintura de sí mismo, pero la de Colorado fue distorsionada a propósito a un nivel que incluso yo, quizás, nunca había visto antes”, dijo Trump, y añadió: “El artista también hizo al presidente Obama, y le quedó de maravilla, pero el mío es realmente terrible. Debió de perder su talento con la edad”.

Traducción de Sara Pignatiello