El senador demócrata por Georgia, Jon Ossoff, obtuvo una contundente victoria en las elecciones de mitad de mandato, lo que disparó sus probabilidades de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.

Según la plataforma de predicciones Polymarket, Ossoff tiene ahora un 24 % de probabilidades de conseguir la candidatura presidencial demócrata, nueve puntos porcentuales más que el día anterior.

Sus posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2028 también aumentaron, del 10,5 % al 18 % en un solo día. Con esa cifra, supera por cuatro puntos porcentuales a la representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y por cinco al vicepresidente J. D. Vance.

Ossoff logró una amplia victoria sobre su rival republicano, Mike Collins, y conservó un escaño clave para los demócratas al obtener más de 2,4 millones de votos, equivalentes al 58,9 % del total.

El senador demócrata por Georgia, Jon Ossoff, saluda a sus simpatizantes durante un acto celebrado la noche de las elecciones legislativas, tras conseguir su reelección ( Reuters )

El político de 39 años, el miembro más joven del Senado, llegó a la Cámara Alta tras ganar una segunda vuelta electoral en 2021. Durante su discurso de victoria, arremetió contra Donald Trump, a quien describió como un presidente saliente debilitado.

Ossoff ha sido comparado con el expresidente Barack Obama por su capacidad como orador y su atractivo entre los sectores progresistas y moderados. Además, representa una alternativa más joven en un panorama político marcado por presidentes de edad avanzada.

“Juntos, hemos reafirmado que nuestra tarea no consiste únicamente en contener la maldad de un presidente, sino también en sanar la herida que hay detrás de ella”, declaró Ossoff ante una multitud de simpatizantes el martes por la noche.

“El pueblo estadounidense ha rechazado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald J. Trump”, añadió.

Al comienzo de la contienda, el escaño de Ossoff figuraba entre los principales objetivos de los republicanos, ya que el senador buscaba la reelección en un estado donde Trump había ganado en 2024.

Sin embargo, el demócrata impulsó una campaña centrada en duras críticas a la administración Trump. Calificó al mandatario de “presidente fracasado” y lo acusó de aprovecharse de su cargo para obtener beneficios económicos personales, al tiempo que debilitaba los cimientos económicos y políticos del país.

Su campaña recaudó más de 100 millones de dólares en donaciones, un resultado que alimentó las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial en 2028.

Collins, a quien Ossoff calificó reiteradamente de “intolerante”, en parte por antiguas publicaciones en redes sociales, no consiguió igualar el impulso de la campaña demócrata.

Los constantes ataques de Ossoff contra Trump, su familia y sus aliados contribuyeron a consolidar su protagonismo en la política estadounidense. Ahora se perfila como un importante rival de Ocasio-Cortez, quien encabezaba las preferencias para obtener la candidatura presidencial demócrata.

Ossoff también superó al gobernador de California, Gavin Newsom, quien llegó a ser el claro favorito para conseguir la nominación, con un 40 % de probabilidades en Polymarket, antes de caer al 15 %.

Traducción de Leticia Zampedri